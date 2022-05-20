living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا.. ارتفاع عدد إصابات التهاب الكبد الغامضة إلى 180طفلاً

20
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تدرس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية (CDC) الآن، 180 حالة من حالات التهاب الكبد الغامضة لدى الأطفال والتي تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر السبعة الماضية، أي 71 حالة أكثر مما تم الإبلاغ عنه في وقت سابق من هذا الشهر.
 
وفي بيان، شدد مركز السيطرة على الأمراض على أنه في حين أن هذا قد يبدو زيادة كبيرة في الحالات، فإن معظمها "كانت إصابات سابقة"، حيث تحقق الوكالة في الحالات التي ظهرت في أكتوبر 2021.
 
وليست كل الحالات التي تم اكتشافها هي مرتبطة بالمرض الغامض، وأشارت الوكالة إلى أن بعض الحالات قد ينتهي بها الأمر إلى عدم الارتباط بالتحقيق الحالي.
 
وقال مركز السيطرة على الأمراض "بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات منذ فبراير 2022، وانخفضت نسبة المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الكبد من 15 في المائة إلى 9 في المائة منذ 5 مايو".
 
ومنذ بداية تحقيق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في حالات التهاب الكبد للأطفال تم التكهن بوجود ارتباط محتمل بفيروس الغدي بسبب المعدل المرتفع الذي تم العثور عليه في المرضى المصابين.
 
في تحديثه، قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إنه تم العثور على فيروس الغدي فيما يقرب من نصف الأطفال المصابين بالتهاب الكبد، وقال إنه "لا يزال ارتباطا قويًا" كسبب محتمل.
 
وأضافت الوكالة أن التهاب الكبد في مرحلة الطفولة لا يزال حالة نادرة. ومع ذلك، يجب أن يظل الآباء على دراية بالأعراض المحتملة. وتشمل القيء والبول الداكن والبراز الخفيف. من أبرز أعراض التهاب الكبد اليرقان، وهو اصفرار الجلد. وفي الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، قد يكون اصفرار وبياض العين أكثر وضوحًا إذا كان لديهم اليرقان.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout