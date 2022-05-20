living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 فوائد مذهلة وأثر جانبي واحد لتناول الخيار.. تعرف عليها

20
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
العربية - مع حلول فصل الصيف فقد حان الوقت المناسب لتناول الخيار الذي يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، لكن يجب توخي الحذر عند تناوله أيضاً، خاصة لمن يعانون من مشاكل المعدة، حيث أوضحت الدراسات أن تناوله له أثر جانبي واحد.
 
وإليكم فيما يلي 5 فوائد مذهلة لتناول الخيار والأثر الجانبي الوحيد الذي يمكن حدوثه حال الإفراط في تناوله، حسب ما جاء في موقع "EATTHIS" المعني بالصحة وهي كالآتي:
 
1- الوقاية من السكري من النوع الثاني
عند محاولة تجنب مرض السكري، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي أي تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة، وتجنب المشروبات السكرية، واللحوم الحمراء، وفق هيئة هارفارد للصحة.
 
وبالإضافة إلى تلك الخيارات الغذائية، من المهم أيضا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) والذي يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يساعد بدوره في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
 
وGI هو رقم مخصص لأطعمة مختلفة، يتراوح من صفر إلى 100، كلما ارتفع المؤشر الجلايسيمي، زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله.
 
يحتوي الخيار على 15 بالمؤشر الجلايسيمي مما يجعله طعاما مناسبا لضبط مستويات السكر بالدم.
 
2- ترطيب الجسم
وفقا لمسح سكاني فرنسي وبريطاني نشرته مجلة التغذية، فإن الخيار يحتوي على الماء بنسبة أكثر من 95% الأمر الذي يغنيك بعض الشيء عن شرب الكثير من المياه، وتؤكد أخصائية التغذية المسجلة وطبيبة دعم التغذية المعتمدة كريستين جيليسبي أن تناول كمية مناسبة تعطي الجسم السوائل المطلوبة يوميا بشكل عام وتجعله رطبا على النحو المطلوب.
 
3- إنقاص الوزن
يساعد هذا الغذاء الصحي في إنقاص الوزن بشكل مثالي، فكوب واحد من شرائح الخيار أي ما يعادل حوالي 250 غراما لا يحتوي سوى على 16 سعرة حرارية، ويشعرك بالامتلاء نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن.
 
4- تخفيف الإمساك
توصي كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بإضافة الخيار إلى مجموعة متنوعة من الأطباق للمساعدة في تخفيف الإمساك، نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء بالإضافة إلى الألياف المفيدة جدا.
 
5- منع الانتفاخ
بفضل محتواه العالي من الماء، يعد الخيار رائعا في الحفاظ على رطوبة الجسم، بالإضافة إلى المساعدة في التخلص من احتباس الماء الزائد أيضا، مما يعني تجنب الشعور بالانتفاخ.
 
الأثر الجانبي الوحيد
ورغم إيجابياته الجمة سالفة الذكر، إلا أن الجانب السلبي الوحيد لتناول الخيار هو أنه قد يزيد من كمية الغازات في المعدة، وذلك لاحتوائه على مركب الـ cucurbitacin والموجود أيضا في القرع والكوسة والبطيخ والذي يسبب الغازات وعسر الهضم، وفق أبحاث بجامعة كاليفورنيا في ديفيس.
 
وقد تحدث هذه الأعراض غير المريحة إذا تناولت الكثير من الخيار في وقت واحد.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout