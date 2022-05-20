نصيحة خبراء.. 5 أطعمة ومشروبات تجنبها قبل النوم

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العربية - يحذر الخبراء من الخلود إلى الفراش على معدة فارغة، لأن هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر يمكن أن ينشط، وفي الوقت نفسه ينصحون بأن تكون وجبة قبل النوم خفيفة.

والجديد، وفقا لما نشره موقع Mind Your Body Green، هو أن تناول أطعمة معينة، حتى وإن كانت خفيفة، قبل وقت النوم يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من الأرق.

بحسب ما نصحت به اختصاصية التغذية جولي ستيفانسكي، فإن هناك 5 أطعمة ومشروبات يجب تجنب تناولها قبل النوم، كما يلي:

1. الأطعمة الحارة

أوضحت ستيفانسكي أنه يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالتوابل في وجبة الغداء أو العشاء مبكرًا قدر الإمكان لأن الكاري، على سبيل المثال، يمكن أن يُعقد عملية الهضم حتى في منتصف الليل بعد النوم بالفعل.

تحتوي الأطعمة الغنية بالتوابل أيضًا على مستويات عالية من الكابسيسين، وهي مادة كيميائية نباتية تزيد من عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية من أجل الحرارة، والتي يمكن أن تصيب البعض بحالات من الأرق.

كما سبق أن شرحت طبيبة التغذية النفسية أوما نايدو أن "تناول 2.5 ملليغرام من الكابسيسين لكل وجبة (7.68 ملغ / يوم) ثبت أنه يعيد توازن الطاقة في الجسم"، وهو ما لا يحتاج إليه المرء عند النوم.

2. الأطعمة المقلية والدسمة

أضافت ستيفانسكي أن الأطعمة المقلية والدهنية معروفة أيضًا بأنها تعطل عملية الهضم أثناء الليل، ويمكن الاقتصار على تناول الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور أو الأفوكادو.

3. الأطعمة الحمضية

قالت ستيفانسكي إن أحد أفضل النصائح لتناول الطعام في المساء هو محاولة تقليل إنتاج حمض المعدة. وبالطبع، فإن تجنب الأطعمة الحمضية يعد قرارًا جيدًا، بما يشمل كل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر والمخبوزات والحبوب وبعض منتجات الألبان.

4. المشروبات الغازية والكافيين

يعرف الكثيرون أن القهوة ليست المشروب الوحيد الذي يحتوي على الكافيين الذي يجب تجنبه قبل النوم، إذ يمكن أن تتسبب المشروبات الغازية والشاي المحتوي على الكافيين في الإصابة بالأرق أيضًا. وأشارت ستيفانسكي إلى أن المشروبات الغازية يمكن أن تعطل أيضًا عملية الهضم.

5. الوجبات الكبيرة

أخيرًا، كقاعدة عامة، يجب تجنب تناول كميات كبيرة من أي طعام قبل النوم، بحسب ما ذكرته ستيفانسكي، حيث أن محاولة النوم بعد تناول وجبة كبيرة يؤدي إلى استمرار عملية الهضم خلال الليل وهو ما يتطلب طاقة.

يساعد تناول وجبات غداء أكبر ووجبات عشاء خفيفة في تعزيز جودة النوم. ونصحت ستيفانسكي بخيارات يمكن أن تكون في الواقع داعمة للنوم بدلاً من تثبيطه، مثل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز والحمص والمكسرات والبذور والشوكولاتة الداكنة.