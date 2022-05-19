لصحة العظام والدماغ.. عليك بكوب واحد فقط من هذا المشروب يوميًا

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يشتهر الحليب بأنه يساعد على الحفاظ على صحة العظام، وعلى الرغم من صحة معلومة أن الكالسيوم الموجود في الحليب هو لبنة مهمة لبناء العظام، إلا أنه لا يعتبر المصدر الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بصحة العظام، بل إن الحليب لا يُعد بالضرورة الطريقة المثلى لاستهلاك الكالسيوم.

ومن المعروف علميًا أن الخضروات مثل الكرنب (الكيل) والبروكلي تتمتع بمعدلات أعلى من امتصاص الكالسيوم. والجديد هو أنه إذا كان الشخص يرغب في احتساء مشروب مفيد للعظام فيمكنه تناول من كوب إلى أربع أكواب من الشاي في اليوم، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "ويل أند غوود" Well + Good.

زيادة تمعدن العظام

تقول اختصاصية التغذية السريرية سو شياو يو: "تعود الفوائد العظمية الرئيسية لشرب الشاي إلى مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والفلافونويد، حيث أظهرت مادة البوليفينول القوية الموجودة في الشاي أنها تساعد في زيادة تمعدن العظام وتأخير تقليل كثافة المعادن في العظام وزيادة مستويات فيتامين D في الجسم."

وتضيف يو أن "الكاتيكين أيضًا يساعد على حماية خلايا بناء العظام في الجسم، بينما تتمتع مركبات الفلافونويد بخصائص شبيهة بالإستروجين تساعد على منع فقدان العظام".

وتنصح يو بأنه من أجل جني هذه الفوائد، يمكن تناول الشاي الأسود أو الأخضر، لأن هذه هي أنواع الشاي التي تناولتها معظم الدراسات حول الشاي وصحة العظام، موضحة أنه لا يهم حقًا إذا كان يتم تناول الشاي ساخنًا أو مثلجًا.

وتقول يو يجب أن يوضع في الاعتبار "أن الشاي ممتاز للحفاظ على العديد من وظائف الجسم الأخرى، بخلاف صحة العظام، مع التقدم في العمر، حيث يدعم صحة القلب والعقل والتركيز يعزز الحالة المزاجية لاحتوائه على نسبة عالية من الفلافانول، الذي يسهم في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار".

القلب والمخ

ومن جانبها، تقول اختصاصية التغذية نيفا كوكران إن تناول مشروب الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، موضحة أن "مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي تساعد أيضًا في حماية الجسم من الجذور الحرة، بما يفيد الجسم كله وبالطبع الدماغ أيضًا بما يشمل ذاكرة وتركيزا أفضل".

وأشارت كوكران إلى أن مقال نُشر في دورية Phytomedicine استشهد بنتائج 21 دراسة منفصلة عن الشاي الأخضر، حيث أفاد بأن توافر الكافيين وإل-ثيانين، وهو حمض أميني مرتبط بالهدوء والتركيز، إلى جانب الكاتيكين، يجعل مشروب الشاي رائعًا لتعزيز صحة الدماغ.

الكمية المناسبة يوميًا

تقول يو إن الدراسات البحثية الخاصة بصحة العظام أشارت عمومًا إلى أن تناول كوب إلى أربعة أكواب من الشاي يوميًا يعتبر كمية مناسبة، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن شرب الشاي هو مجرد عنصر واحد من مكونات العظام الصحية.

وتضيف يو قائلة إن "هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى، التي لا تقل أهمية عن صحة العظام، وتشمل الكالسيوم وفيتامين D والمغنيسيوم وفيتامين K، على سبيل المثال لا الحصر.

وقالت إنه من الضروري أن يسعى المرء إلى اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على مجموعة متنوعة من الأطعمة والمجموعات الغذائية المختلفة للحصول على العناصر الغذائية الكافية لدعم صحة العظام".