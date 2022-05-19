لإنقاص الوزن في أسرع وقت.. 7 طرق للصيام المتقطع

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انتشرت في الآونة الأخيره حمية الصيام المتقطع للتخلص من الدهون العنيدة وخسارة الوزن بشكل مثالي مع تحسين صحة الأمعاء.

ورغم فعاليتها منقطعة النظير، إلا أنه ليست كل أنواع الصيام المتقطع سهلة، فقد يصعب على بعض الناس الامتناع عن تناول الطعام لفترة طويلة، لذا يقدم لنا موقع "انديا دوت كوم" 7 أنواع فعالة من الصيام المتقطع تناسب أنماط الناس المختلفة وهي كالآتي:

1- الصيام لمدة 12 ساعة يومياً

أكد بعض الباحثين أن الصيام لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 16 ساعة يومياً يساعد الجسم في تحويل الدهون إلى طاقة، وإطلاق الكيتونات في مجرى الدم وبالتالي يتم فقدان الوزن.

2- الصيام لمدة 16 ساعة

الطريقة 16: 8 والمعروفة أيضا باسم حمية Leangains، تتضمن الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم والأكل لمدة 8 ساعات، وذلك بالنسبة للرجال، أما السيدات فيصمن 14 ساعة فقط في اليوم، وقد يكون هذا النوع من الصيام المتقطع مفيداً لمن لم يستفيدوا من صيام الـ12 ساعة.

3- الصيام لمدة يومين في الأسبوع

الأشخاص الذين يتبعون حمية 5: 2 يأكلون بشكل طبيعي لمدة 5 أيام ثم يقللون من السعرات الحرارية في اليومين الآخرين، على أن يستهلك الرجال عادة 600 سعرة حرارية والنساء 500 سعرة حرارية خلال يومي الصيام.

4- صيام اليوم البديل

يتمثل هذا النظام في الصوم يوما كاملا والإفطار اليوم الذي يليه مع استهلاك 500 سعرة حرارية فقط في يوم الإفطار وعدم المبالغة في تناول الطعام.

ويصف خبراء التغذية هذا النوع من الصيام بأنه قاس.

5- صيام أسبوعي لمدة 24 ساعة

ويتمثل هذا النوع والمعروف باسم نظام "Eat-Stop-Eat"، في عدم تناول الطعام لمدة 24 ساعة ليوم أو يومين في الأسبوع، ويمكن للأشخاص المتبعين لهذا النظام الغذائي شرب الماء والشاي والمشروبات الأخرى الخالية من السعرات الحرارية خلال فترة الصيام، كما يجب عليهم استئناف عاداتهم الغذائية الطبيعية في غير أيام الصيام.

6- تخطي وجبة

قد يستفيد المبتدئين من نظام تخطي وجبة واحدة يومياً للتكيف مع الصيام المتقطع، مع الالتزام بتناول الأطعمة الصحية والمغذية في الوجبات الأخرى.

7- حمية المحارب

تعد حمية المحارب أحد أنواع حميات الصيام المتقطع وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى المحاربين القدامى الذين لم يكن يتسع لهم الوقت لتناول الطعام نهاراً بسبب القتال والتمرين، مما كان يدفعهم لتناول غالبية طعامهم ليلاً.

وينطوي هذا النوع على الصيام لمدة 20 ساعة، وتناول حصص قليلة من الفاكهة والخضروات النيئة، ثم تناول وجبة واحدة كبيرة في الليل، وعادة ما تكون فترة تناول الطعام 4 ساعات فقط، وقد يكون هذا النوع من الصيام المتقطع هو الأفضل للأشخاص الذين جربوا أنواعا أخرى من الصيام المتقطع ولم تنجح معهم.