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هل ترغب بذاكرة قوية؟.. إليك 7 حيل فعّالة

18
MAY
2022
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بينما أصبح النسيان أحد أهم الحالات التي تزعج الإنسان، يحاول العلم جاهداً إيجاد الحلول المناسبة.
 
 
فقد نصحت دراسات عالمية كثيرة بحيل 7 فعالة لتقوية الذاكرة وحمايتها، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
أولها
بينها الجلوس لوقت طويل، حيث أثبتت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا، وشملت 35 من البالغين الأصحاء، أن من يمضون معظم يومهم جالسين هم أكثر عرضة للمعاناة من ترقق الفص الصدغي الإنسي، وهي منطقة من الدماغ مهمة للذاكرة والإدراك.
 
كذلك أوضحت المعلومات أيضاً أن للنوم تأثير كبير بتعزيز الذاكرة والإدراك، مشيرة إلى أن الأرق يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان ويجعله أكثر توتراً وأقل تركيزاً.
 
انتبهوا..
كما من الضروري تجنب الدهون بالنظام الغذائي، لأن الدهون والسكريات يمكن أن يؤثرا سلباً على الذاكرة، نظراً لما ينتج عنهما من التهابات بالدماغ.
 
 
ولكثرة المهام أيضاً آثارها، فتعدد الأعباء لا يمنح العقل فرصة لتكوين الذكريات ما يؤثر في النهاية أيضاً على عقل الأشخاص وتركيزهم.
 
الرياضة وتغيير الروتين
ولعل ممارسة الرياضة لها وقع مختلف حيث أكدت دراسات مختلفة أن التمارين الهوائية، مثل الجري والمشي والسباحة، يمكن أن تحسن الذاكرة.
 
 
في حين أوضحت كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة نابولي على 150 شخصاً، أن القلق الزائد يؤثر على الذاكرة بشكل ملحوظ، حيث إنه قد يدفع أدمغة الأشخاص لتذكر الذكريات المؤلمة والسلبية فقط ونسيان الذكريات الإيجابية.
 
وبالتالي، نصح الخبراء بإبدال القلق بكسر الروتين اليومي وصنع ذكريات جديدة وجميلة تعمل من أجل تنشيط المخ وتحفيزه.
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