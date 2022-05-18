living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبيض أو أصفر.. لون في الطماطم يثير ريبة الآلاف!

18
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار منشورات تحذّر من تناول الطماطم إن بدا لونها بعد تقشيرها مائلاً إلى الأصفر أو الأبيض، وقد حصدت تلك التحذيرات آلاف المشاركات.
 
وكانت الحجة في ذلك أن هذا التغيير بلون الطماطم دليل على احتوائها على كميّة كبيرة من الهرمونات.
 
إلى أن تكشّفت الحقيقة، وتبيّن أن كل ما هو منشور محض ادعاءات خاطئة، لا أساس لها من الناحية العلميّة.
 
هرمونات بدرجة كبيرة
فقد أفاد المهندس الزراعي والخبير اللبناني الدكتور مارك بيروتي، بأن ابيضاض الطماطم قد يدلّ على أمور كثيرة ليس من بينها احتواها على نسبة كبيرة من الهرمونات، مشدداً على أن اللون الأبيض أو الأصفر قد يكون نتيجة عوامل كثيرة ما عدا الهرمونات.
 
وشرح قائلاً إن الابيضاض أساساً ليس من العلامات أو الأعراض الدالّة على وجود هرمونات، والدليل أن الشتلة لو امتصت فعلاً تلك المواد لأصبحت التجويفات المحيطة بالبذور أكبر وأوسع، ومن غير الممكن أن يتحول لونها إلى الأبيض.
 
فيروسات غير ضارة
كما تابع أن هناك عوامل كثيرة تساهم في تغيير لون الطماطم إلى أبيض، بينها أن تكون الشتلة نفسها مصابة بأنواع من الفيروسات وتعرف باسم "TSWV" أو "TYLCV"، وهي غير ضارّة للإنسان.
 
ولفت أيضاً إلى أن الظروف المناخيّة تؤثّر إلى حد كبير على نموّ الطماطم ولونها، فقد تشير البقع البيضاء إلى أنّ الطماطم لم تصل إلى درجة الاستواء اللازمة أو أنّها تعرّضت لدرجات حرارة مرتفعة جداً.
 
كذلك أشار إلى أن سوء التغذية الذي قد تعاني منه الشتلة قد يؤثر على لونها، موضحاً أن الطماطم عادة تكون حساسة جداً على نقص بعض المعادن، وقد يشير ابيضاضها إلى نقص في مادّة البوتاسيوم.
 
وشدد الخبير على أن هناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى ابيضاض الطماطم، لكنّ الهرمون ليس واحداً منها إطلاقاً.
 
إلى ذلك، طمأن بأن هناك معلومات كثيرة مغلوطة تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن بإمكانه اعتبار 95% من الأمراض التي تصيب الخضار والفاكهة لا تنتقل إلى الإنسان.
 
آلاف المشاركات الخاطئة
يذكر أن المنشورات كانت ضمّت صورة طماطم مقشرة يميل لونها إلى الأبيض، وأرفقت بتعليق يحذّر من تناولها إذا كانت بهذه الحال.
 
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، مرجعة الأسباب إلى أن هذا النوع من الطماطم يحوي كثيراً من الهرمونات، حتى أتت خدمة تقصّي الحقائق من وكالة "فرانس برس" وقطعت الشك باليقين.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout