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"لن تحرم نفسك من الحلويات".. 5 طرق سحرية لفقدان الوزن

17
MAY
2022
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يعتبر تناول حصة من الحلوى عادة يومية عند الكثير من الناس، ولكن إذا كنت من عشاق هذه الحلويات الشهية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السعرات الحرارية العالية التي تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن والسمنة.
 
وهناك الكثير من عادات الأكل الصحية التي يوصي بها أخصائيو التغذية حتى لا تضطر إلى التخلي عن حلوياتك المفضلة، وهذه أبرزها، بحسب موقع "eatthis":
 
1- اختر الحلويات التي يتم التحكم في حصصها.
تناول كميات كبيرة من الوجبات يمكن أن يدمر أهدافك الصحية. فالحلويات المقسمة مسبقًا، مثل حبات قليلة من الفاكهة المجففة أو قطعة من الشوكولاته ذات الأحجام الصغيرة هي خيارات جيدة.
 
2 - استمتع بكوب من الشاي الأخضر مع حلويات المفضلة
يعتبر تناول الشاي الأخضر مع قطعة من الحلوى خيارا صحياً، فبحسب أخصائيي التغذية يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ومركب يسمى EGCG، وكلاهما ثبت أنه يدعم فقدان الوزن.
 
3- اعتمد على حلاوة الفاكهة الطبيعية
إذا كنت من محبي الفاكهة، فحاول الاعتماد على النوع المفضل لديك لخيارات الحلوى بين الحين والآخر.
 
ويساعد تناول الفاكهة في تزويد جسمك بالألياف، وأيضاً التحكم في الشهية وتعزيز الشبع.
 
4 - لا تحرم نفسك.. وتناول أي حلوى تفضلها
تقييد أنفسنا كثيرا من أجل إنقاص الوزن يمكن أن يؤدي إلى تأثير معاكس.
 
ويقول خبير التغذية تايلور ويسلي: "عندما نحرم أنفسنا من الأطعمة ولا نتناول الأطعمة التي نتوق إليها، ستزداد الرغبة الشديدة وبالتالي سنأكل ضعف الكمية التي نحتاجها".
 
ويقول ويسلي "كلما استسلمت كثيرا لرغباتك وأكلت الحلوى، كلما أصبحت أقل رغبة بمرور الوقت، وستفكر في الأمر أقل وستقل أحجام حصتك بشكل طبيعي".
 
5 - تناول دائمًا وجبة غنية بالعناصر الغذائية قبل الحلوى
قبل تناول الحلوى يجب أن تكون تناولت وجبتك الغنية بالعناصر الصحية، لأنك إذا حاولت تناول الحلوى على معدة فارغة أو بعد وجبة تفتقر إلى العناصر الغذائية، فقد يكون لها بعض الآثار السلبية على أهدافك الصحية.
 
وبحسب أخصائيي التغذية، فإن تخطي الوجبات سيجعلك مفترسا أمام طبق الحلوى لأنه رد فعل طبيعي للإفراط في تناول الطعام لحساب السعرات الحرارية المفقودة التي يحتاجها جسمك".
 
"كما أن تناول وجبات عالية الكربوهيدرات، يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. هذه الأنواع من الوجبات ستزيد أيضا من شهيتك للحلويات".
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