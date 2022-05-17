living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمية غذائية تقلل آلام المفاصل.. جربها الآن

17
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعد آلام المفاصل بمثابة كابوس ينغص حياة كثير من الناس خاصة كبار السن، وذلك لشدة الألم الذي يعانونه بسبب هذه المشكلة الصحية.
 
ولتقليل أعراض الالتهاب المزعجة، خلصت دراسة حديثة نشرت في مجلة "لايف ستايل" الأميركية إلى أن الالتزام بنظام غذائي مضاد للالتهابات يعد أفضل الطرق الفعالة لذلك.
 
وأجريت هذه الدراسة على 44 مشاركا سبق تشخيص إصابتهم بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو اضطراب التهابي مزمن يؤثر على المفاصل وأنظمة الجسم الأخرى.
 
واستغرقت الدراسة 16 أسبوعا، التزمت خلالها المجموعة الأولى بنظام غذائي نباتي لمدة 4 أسابيع، وكذلك التخلص من الأطعمة الإضافية مثل الحمضيات والشوكولاتة لمدة 3 أسابيع.
 
وبعد ذلك أعيد تقديم الأطعمة المحظورة ببطء إلى النظام الغذائي للمشاركين لمدة 9 أسابيع، بينما اتبعت المجموعة الثانية نظاما غذائيا غير مقيد وطلب منها تناول كبسولة دواء وهمي يوميا. ثم تبادلت المجموعات النظام الغذائي لمدة 16 أسبوعا.
 
وتبين خلال الفترة التي التزم فيها المشاركون بنظام غذائي نباتي صارم، انخفاض معامل الالتهاب بمقدار نقطتين في المتوسط، مما يعني أنهم لاحظوا انخفاضا في آلام المفاصل، بالإضافة إلى انخفاض متوسط عدد المفاصل المتورمة، كما انخفض وزن جسم المشاركين بمتوسط 6 كيلوغرامات، كما كان هناك أيضا انخفاض في الكوليسترول السيئ خلال الالتزام بالأطعمة النباتية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout