living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فاكهة تساعدك على النوم في أسرع وقت.. بخصائص مذهلة!

17
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا شك أن للموز فوائد عدة، إلا أن ما قد لا يعرفه البعض هو مساعدة تلك الفاكهة على النوم.
 
فقد أكد تقرير بريطاني أن الموز يمكن أن يساعد الشخص في الحصول على نوم جيد ليلاً، لاحتوائه على البوتاسيوم إلى جانب كونه غنيا بالمغنيسيوم وفيتامين B6 والبروتين.
 
وقالت خبيرة النوم ياسمين لي لصحيفة إكسبريس إن العناصر الغذائية في هذه الفاكهة تساعد على إنتاج هرمونات السيروتونين والميلاتونين التي تساعدك على النوم.
 
كما أضافت أن الموز يساعد في تعزيز هرمونات النوم، لأنه يحتوي على حمض أميني يعرف باسم التربتوفان، مما يساعد على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يعزز الاسترخاء عن طريق إبطاء الرسائل إلى الخلايا العصبية.
 
 
إرخاء العضلات
وعلى الرغم من كونه مصدراً قوياً للتربتوفان، إلا أن الموز معروف جيدا كمصدر للبوتاسيوم، الذي يمكنه مساعدة الجسم بعدة طرق إحدى هذه الطرق هي "من خلال المساعدة على إرخاء عضلاتك.
 
فعندما يكون لديك مستويات منخفضة من البوتاسيوم، تصبح عضلاتك متيبسة مما يسبب تقلصات وتشنجات عضلية، ويحول دون الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل".
 
علاوة على ذلك، يساعد البوتاسيوم أيضا على خفض ضغط الدم عن طريق "إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.
 
كما يقلل استهلاكه من الضغط على كليتيك ويساعد على طرد الصوديوم الزائد من الجسم"، وهناك عنصر آخر موجود في الموز ألا وهو المغنيسيوم، والذي يمكن أيضا أن يساعد في النوم!
 
فإليك بالموز إن أردت الحصول على قسط وافر من الراحة وليلة هادئة!
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout