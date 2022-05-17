فاكهة تساعدك على النوم في أسرع وقت.. بخصائص مذهلة!

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لا شك أن للموز فوائد عدة، إلا أن ما قد لا يعرفه البعض هو مساعدة تلك الفاكهة على النوم.

فقد أكد تقرير بريطاني أن الموز يمكن أن يساعد الشخص في الحصول على نوم جيد ليلاً، لاحتوائه على البوتاسيوم إلى جانب كونه غنيا بالمغنيسيوم وفيتامين B6 والبروتين.

وقالت خبيرة النوم ياسمين لي لصحيفة إكسبريس إن العناصر الغذائية في هذه الفاكهة تساعد على إنتاج هرمونات السيروتونين والميلاتونين التي تساعدك على النوم.

كما أضافت أن الموز يساعد في تعزيز هرمونات النوم، لأنه يحتوي على حمض أميني يعرف باسم التربتوفان، مما يساعد على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يعزز الاسترخاء عن طريق إبطاء الرسائل إلى الخلايا العصبية.

إرخاء العضلات

وعلى الرغم من كونه مصدراً قوياً للتربتوفان، إلا أن الموز معروف جيدا كمصدر للبوتاسيوم، الذي يمكنه مساعدة الجسم بعدة طرق إحدى هذه الطرق هي "من خلال المساعدة على إرخاء عضلاتك.

فعندما يكون لديك مستويات منخفضة من البوتاسيوم، تصبح عضلاتك متيبسة مما يسبب تقلصات وتشنجات عضلية، ويحول دون الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل".

علاوة على ذلك، يساعد البوتاسيوم أيضا على خفض ضغط الدم عن طريق "إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

كما يقلل استهلاكه من الضغط على كليتيك ويساعد على طرد الصوديوم الزائد من الجسم"، وهناك عنصر آخر موجود في الموز ألا وهو المغنيسيوم، والذي يمكن أيضا أن يساعد في النوم!

فإليك بالموز إن أردت الحصول على قسط وافر من الراحة وليلة هادئة!