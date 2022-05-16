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6 وجبات لذيذة للإفطار تخلصك من دهون البطن

16
MAY
2022
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يحلم كثير من الناس بالحصول على قوام مثالي وبطن مسطح، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن نظام غذائي صحي ولذيذ وفي الوقت نفسه يحقق لهم الرشاقة خاصة التخلص من دهون البطن التي عادة ما تكون سبباً لمشكلات عديدة سواء صحية أو تتعلق بالمظهر العام.
 
بما أن الفواكه تحتوي على مغذيات من شأنها ضبط الوزن حسب خبيرة التغذية بلانكا جارسيا، يقدم موقع "EAT THIS" المعني بالصحة، مجموعة من أفكار الفطور الصحي المعتمد على الفواكه من شأنها تحقيق الهدف المنشود وهي كالتالي:
 
1- وجبة الشوفان مع التفاح والقرفة
يعد الشوفان الدافئ خيارا مثاليا للفطور خاصة إذا تم إضافة شرائح التفاح والقرفة له، الأمر الذي يضمن مذاقا لذيذا دون الحاجة لإضافة سكر بفضل التفاح، كما أن القرفة تعد مضادا قويا للالتهابات حسب العديد من الدراسات، هذا فضلا عن تميز هذه الوجبة بسعرات حرارية قليلة.
 
 
2- بودنغ بذور الشيا والتوت
بذور الشيا والتوت يحتويان على كمية كبيرة من الألياف تضفي شعورا طويلا بالشبع، فضلا عن احتوائهما على مضادات للأكسده تقلل من الالتهابات المرتبطة بدهون البطن، لذا فهي خيار جيد لوجبة الإفطار.
 
 
ولإعداد بودنغ بذور الشيا، ما عليك سوى نقع بذور الشيا في حليب اللوز أو جوز الهند وإضافة القليل من خلاصة الفانيليا ثم إضافة التوت.
 
3- العصائر الغنية بالبروتين
وتنصح خبيرة التغذية ماريسا ميشولام بأن نبدأ يومنا بعصير فواكه غني بالبروتين، كمزج زبدة الفول السوداني مع الأفوكادو والزبادي اليوناني وبعض من السبانخ.
 
 
4- فطائر دقيق اللوز والفراولة
ينصح خبير التغذية جاك بارون من شبكة أينشتاين للرعاية الصحية بتناول فطائر دقيق اللوز والفراولة على الفطور، لأن استبدال دقيق القمح بدقيق اللوز يضمن لك الحفاظ على محتوى منخفض من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية مع محتوى مرتفع من البروتين يضمن لك الشبع لساعات وبالتالي يمنعك من تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية التي قد تساهم في زيادة دهون البطن.
 
 
كما أن الفراولة الطازجة لن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو أمر مهم نظراً لأن الأنسولين الزائد يحفز الجسم على تخزين المزيد من الدهون.
 
5- شطيرة زبدة الفول السوداني والموز
يمكنك أن تبدأ يومك بهذه الشطيرة الكلاسيكية اللذيذة والصحية، فزبدة الفول السوداني ستوفر لك ما تحتاجه من البروتين والدهون الصحية، كما أن شرائح الموز تلغي الحاجة إلى المربى السكرية مع توفير بعض الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.
 
لكن عليك التأكد من استخدام خبز الحبوب الكاملة بنسبة 100% للحصول على أقصى قدر من الألياف.
 
 
6- بارفيه الزبادي اليوناني بالفاكهة
يعتبر بارفيه الزبادي اليوناني خيارا شائعا لوجبة إفطار لذيذة غنية بالبروتين.
 
وأظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا عالي البروتين يكون لديهم دهون في البطن أقل من أولئك الذين يتناولون كميات أقل من البروتين.
 
 
ولإعداد هذه الوجبة ينصح خبراء التغذية باختيار الزبادي العادي غير المحلى واستخدام المكسرات والبذورلإضافة القرمشة المطلوبة بدلاً من الجرانولا المعبأة مسبقا، والتي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون.
 
كما أن هناك خيارا آخر، كما يقول بارون، وهو صنع جرانولا خالية من الحبوب من خلال الجمع بين بذورعباد الشمس وبذور اليقطين وجوز الهند المبشور مع رشة من زيت جوز الهند وخبز الخليط في الفرن لمدة 20 دقيقة تقريبا.
 
ولا تنس أن تكمل البارفيه بحصة من الفاكهة منخفضة السكر، مثل الكيوي أو التوت أو التوت الأسود أو الخوخ أو البرقوق.
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