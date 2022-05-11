نقص المغنيسيوم في الدم : الأسباب والأعراض (د. حنينا أبي نادر)

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يُعتبر المغنيسيوم معدنًا مهمًّا في وظيفة الإنزيمات وتركيب البروتينات protein synthesis ؛ فهو يُساعد في عملية الأيض للـ " مايتوكوندريا " mitochondria (الأعصاب والعضلات) . ويؤدي انخفاض مستوى المغنيسيوم (يتراوح المستوى الطبيعي بين 1.7 و2.2) إلى الوهن ، والمزاج السيّئ ، وحالات الارتعاش ، والارتجاف الحُزميّ fasciculation ، والتعب . أما الأسباب فقد تُعزى إلى الإسهال الشديد ، والإدمان المُزمِن على الكحول ، والفشل الكلوي ، والتقليل من تناوله أو سوء إمتصاصه (ينبغي استشارة الطبيب في ما يتعلّق بحالتَي الإنتفاخ وخسارة الوزن).



كما أنّ مرضى السكري يميلون إلى إفراز المزيد من المغنيسيوم عبر الكلى وبالنسبة إلى الذين يتناولون مدرّات البول diuretics ، يُمكن أن يكون لديهم أيضًا مستويات معدنية منخفضة.



في هذا الصدد ، نفيد بأنّ المغنيسيوم موجود في المكسّرات ، والحبوب الكاملة ، وفي الخضار الورقية الخضراء والسبانخ . ويُعد المغنيسيوم مهمًّا للحصول على أسنان وعضام قوية وهو يُساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب . والنقص في المغنيسيوم قد يؤدي أيضًا إلى نقصٍ في الكالسيوم ، وقد تصل الحصّة الغذائية المخصّصة للمغنيسيوم إلى 400 مغ لدى الصبيان (وتكون أقلّ لدى الفتيات) .

كما تجدر الإشارة إلى أنّ زيادة مستويات المغنيسيوم يمكن أن تؤدي إلى الغثيان ، وتشنّجات البطن ، والإسهال (في حال كانت تفوق معدّل 600 في اليوم الواحد) . ومن جهته ، يُمكن أن يؤدي نقص مغنسيوم الدم المُزمن إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 (تأثير الأنسولين) . بناءً عليه ، يُمكن لأي مريض يَحضر إلى العيادة إجراء فحص دم للتحقّق من مستوى المغنيسيوم فيه وتلقّي العلاج بحسب النتائج . أما تناول حبوب المغنيسيوم بصورةٍ يومية بدون وصفةٍ طبّية ، فقد يكون غير مناسب وبدون أي فائدة على الإطلاق .

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