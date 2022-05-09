قيود صحية جديدة لمكافحة كوفيد-19 تحول بكين إلى مدينة أشباح

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عمل ملايين الصينيين اليوم من منازلهم، بعد فرض إغلاق جديد لمكافحة تفشي كوفيد-19، ما حول بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى مدينة أشباح، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وتواجه الصين منذ شهرين أسوأ موجة وبائية منذ بدء تفشي فيروس كورونا مطلع عام 2020. حتى لو أن أعداد الإصابات لا تزال ضئيلة على الصعيد العالمي، إلا أن السلطات الصينية تطبق بشكل صارم سياسية صفر كوفيد وتعزل مدنا بكاملها ما إن تظهر بضع حالات.



وبعد شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان التي تشهد إغلاقا منذ مطلع نيسان، تخضع بكين منذ أسبوع لقيود على التنقلات وقد أُغلقت أماكن عامة عدة فيها (مطاعم ومقاهي وصالات رياضة).



وقررت السلطات اليوم الحد من الوصول إلى الخدمات غير الأساسية فقط في حي تشاويانغ وهو الأكثر نشاطا والأكثر اكتظاظا في العاصمة، حيث ينبغي على الشركات الحد من عدد موظفيها العاديين إلى نسبة 5%.



وبسبب ذلك، أُرغم عدد كبير من الموظفين على العمل من منازلهم.