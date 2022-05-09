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لا تتجاهلها.. 9 علامات تحذيرية من السرطان

9
MAY
2022
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حذرت طبيبة عامة بارزة الناس من 9 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان، داعية إلى ضرورة زيارة الطبيب بشكل عاجل في حال بدء ظهورها.
 
وقال موقع "ليفربول إيكو" البريطاني إن مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة تخشى أن يرتفع عدد المصابين بالسرطان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد جائحة كورونا.
 
وكشفت نيغات عارف 9 أعراض وصفتها بـ"غير العادية"، قائلة إنها يجب أن تدفعك إلى زيارة طبيبك في حال بدء ظهورها.
 
وأضافت، خلال حديثها لقناة "ITV" البريطانية، أن هذه العلامات التحذيرية تتجلى في: سعال مصحوب بالدم ونزيف مع البراز ونزول الدم مع البول وفقدان غير مبرر للوزن وتعرق ليلي وسعال مستمر لمدة 3 أسابيع ونتوءات في مختلف أنحاء الجسم والتعب الدائم وانتفاخ في البطن لمدة 3 أسابيع أو أكثر.
 
من جهتها، ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أعراض تحذيرية أخرى، تستوجب زيارة الطبيب أيضا، وهي ظهور تغيرات على الجلد وحكة في الجلد وحموضة المعدة وعسر الهضم، إضافة إلى الارتجاع الحمضي، المعروف أيضا باسم الارتجاع المعدي المريئي، وهو التدفق العكسي لحمض المعدة نحو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة.
 
وتابعت: "قد يكون من الصعب ملاحظة الأعراض في بعض أنواع السرطانات، لذلك من المهم التحديث إلى طبيبك في حال شعرت أن شيئا ما ليس على ما يرام ولست متأكدا من السبب".لا تتجاهلها.. 9 علامات تحذيرية من السرطان
l 7 مايو 2022 - 14:55 بتوقيت أبوظبي
ترجمات - أبوظبي
 
حذرت طبيبة عامة بارزة الناس من 9 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان، داعية إلى ضرورة زيارة الطبيب بشكل عاجل في حال بدء ظهورها.
 
 
وقال موقع "ليفربول إيكو" البريطاني إن مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة تخشى أن يرتفع عدد المصابين بالسرطان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد جائحة كورونا.
 
وكشفت نيغات عارف 9 أعراض وصفتها بـ"غير العادية"، قائلة إنها يجب أن تدفعك إلى زيارة طبيبك في حال بدء ظهورها.
 
وأضافت، خلال حديثها لقناة "ITV" البريطانية، أن هذه العلامات التحذيرية تتجلى في: سعال مصحوب بالدم ونزيف مع البراز ونزول الدم مع البول وفقدان غير مبرر للوزن وتعرق ليلي وسعال مستمر لمدة 3 أسابيع ونتوءات في مختلف أنحاء الجسم والتعب الدائم وانتفاخ في البطن لمدة 3 أسابيع أو أكثر.
 
من جهتها، ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أعراض تحذيرية أخرى، تستوجب زيارة الطبيب أيضا، وهي ظهور تغيرات على الجلد وحكة في الجلد وحموضة المعدة وعسر الهضم، إضافة إلى الارتجاع الحمضي، المعروف أيضا باسم الارتجاع المعدي المريئي، وهو التدفق العكسي لحمض المعدة نحو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة.
 
وتابعت: "قد يكون من الصعب ملاحظة الأعراض في بعض أنواع السرطانات، لذلك من المهم التحديث إلى طبيبك في حال شعرت أن شيئا ما ليس على ما يرام ولست متأكدا من السبب".
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