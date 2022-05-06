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أفضل أنواع الخبز للتحكم في مستويات السكر في الدم!

6
MAY
2022
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يتميز السكري من النوع الثاني بتقلبات في نسبة السكر في الدم، ما يهدد بإرهاق الجسم. ويحدد ما تضعه في جسمك مدى فعالية إدارة مستويات السكر في الدم.
 
ووفقا لـHolland and Barrett، فإن بعض أنواع الخبز تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم أكثر من غيرها.
 
ولحسن الحظ، يمكن أن يساعدك مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) على فرز الجيد من السيئ. ويعد GI نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده. وللأطعمة الكربوهيدراتية التي يفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم، تصنيف GI مرتفع.
 
ويتم تقسيم الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعا تدريجيا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.
 
ويسجل "الرغيف الفرنسي المقرمش 95 نقطة، لكن العجين المخمر يبلغ 53 فقط"، وفقا لـHolland and Barrett.
 
ويستشهد الجسم الصحي بدراسة أجريت عام 2009 في المجلة البريطانية للتغذية وجدت أن العجين المخمر أدى إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم عن الخبز الآخر. "عملية التخمير تغير بنية الكربوهيدرات، ما يبطئ من سرعة التحول إلى الجلوكوز".
 
وتأتي الحبوب الكاملة وpitta والحبوب المتعددة، في مرتبة أدنى في المؤشر الجلايسيمي أيضا.
 
وينبغي تناول بعض الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس، كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، ومع ذلك، فإن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن تكون مفيدة.
 
وتوضح NHS: "الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ليست بالضرورة غير صحية وليست كل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض صحية. كما أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون والبروتين أو المطبوخة مع الدهون تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ما يقلل من نسبة السكر في الدم".
 
ويخلص الجسم الصحي إلى أنه إذا كنت تأكل فقط الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فقد يكون نظامك الغذائي غير متوازن ومرتفع بالدهون.
 
وتشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:
 
- التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.
 
- الشعور بالعطش طوال الوقت.
 
- الشعور بالتعب الشديد.
 
- فقدان الوزن دون محاولة.
 
- رؤية مشوشة.
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