living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يمكن لشكل الجسم أن يزيد من خطر الإصابة بستة سرطانات مختلفة؟

6
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة جديدة أن دهون البطن تضاعف خطر إصابة النساء ببعض أنواع السرطان.
 
ووجدت النتائج أن شكل التفاحة، المتميز بخصر وبطن كبيرين، زاد بشكل كبير من احتمال الإصابة بستة أشكال شائعة من مرض السرطان.
 
وحلل باحثو جامعة غلاسكو بيانات 385 ألف شخص بالغ لاكتشاف الصلة بين السمنة والسرطان.
 
ووجدوا أن حمل دهون احتياطية حول الحجاب الحاجز زاد من المخاطر الإجمالية بنسبة 5% لكلا الجنسين.
 
لكن فرص إصابة النساء بسرطان الرحم إذا كانت لديهن دهون حول الخصر زادت بنسبة 109%.
 
ويُعرف أيضا باسم سرطان بطانة الرحم ويؤثر على ما يقارب 10 آلاف امرأة سنويا ويسبب ما يقارب 2500 حالة وفاة.
 
وفي حديثه في المؤتمر الأوروبي حول السمنة في ماستريخت، قال الباحث الرئيسي الدكتور سيليس موراليس: "نعلم أن هذا النوع المحدد من الدهون التي تميل إلى الالتفاف حول بطنك سيء بشكل خاص. إنها الدهون التي تتراكم حول أعضائك الداخلية. وهذا يعني أن لها تأثيرا أكثر إجهادا عليها. وهذه الدهون تولد علامات التهابية وهذا الالتهاب يساهم في التسبب في الإصابة بالسرطان على المدى الطويل".
 
ونظرت الدراسة في "مؤشر السمنة الحشوية" في المشاركين - وهو مقياس يستخدم لتقييم مستويات الدهون في البطن.
 
وتشير الأبحاث إلى أنها مميتة بشكل خاص، بسبب الطريقة التي تؤثر بها على الأعضاء الرئيسية وتغير مستويات الهرمون التي يمكن أن تؤثر على السرطان.
 
ووجد الفريق أن أولئك الذين لديهم الكثير من الدهون في البطن زادوا من خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 83%، وسرطان الكلى بنسبة 39%، وسرطان الكبد بنسبة 25%، وسرطان الأمعاء بنسبة 14% وسرطان الثدي بنسبة 11%.
 
وقال تام فراي، من المنتدى الوطني للسمنة: "الرسالة لا يمكن أن تكون أوضح. يمكن للدهون الحشوية - وهي الدهون التي تتسبب في بروز معدتك - أن تصيب بالسرطان على أي مستوى".
 
وقال البروفيسور توم ساندرز من كينغز كوليدج لندن: "من المعروف منذ فترة طويلة أن مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم تزداد مع السمنة وأن هرمون الإستروجين يزيد من هذا الخطر. دهون الجسم يمكن أن تزيد من تعرض الأنسجة للإستروجين".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout