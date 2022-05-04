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لمن تجاوز عمره 40 عاما.. تجنّب هذه الوجبة في الفطور

4
MAY
2022
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مع تقدم الإنسان في العمر، يتباطأ التمثيل الغذائي (Metabolism) في جسمه، بسبب فقدان كتلة العضلات أو قلة الأكل أو تغيرات في نمط الحياة. لكن لحسن الحظ، يقول الخبراء إن العمر لا يلعب لوحده دورا في هذه العملية، مشيرين إلى أن للطعام الذي نتناوله تأثيرا كبيرا على "الميتابوليزم".
 
 
والتمثيل الغذائي يعرف أيضا باسم "عمليات الأيض"، ويقصد به مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل خلايا الكائنات الحية، والتي تعمل على تحويل العناصر الموجودة في الغذاء إلى طاقة.
 
وقال موقع "شي فايندس" إن الطعام الذي نتناوله له تأثير على التمثيل الغذائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجبة الفطور، مشيرا إلى أن تناول وجبة مغذية ومتوازنة في بداية كل يوم يعدّ "طريقة رائعة للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بك رغم تقدمك في العمر".
 
وتابع: "في المقابل، يجب تجنب بعض الأطعمة والمشروبات في الفطور للحفاظ على صحة جسمك".
 
وفي هذا الصدد، حذرت خبيرة التغذية، هيذر رايل، من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة الدهون والبروتينات، مثل المعجنات المصنعة والكعك المحلى والحبوب المحلاة..
 
وأضافت: "تكمن مشكلة هذه الأنواع من الأطعمة على الفطور في أنها تتطلب القليل جدا من السعرات الحرارية للهضم، مقارنة بكمية السعرات الحرارية العالية التي تتناولها".
 
وأبرزت كذلك أن هذا النوع من الوجبات لا يساعد على فقدان الوزن، ويجعل الإنسان يشعر بالجوع بعد فترة وجيزة بسبب تقلبات السكر في الدم، "هذا يعني أنك سترغب في تناول المزيد من الطعام على مدار اليوم، مما قد يؤدي إلى زيادة وزنك".
 
ونصحت المتحدثة بضرورة بداية اليوم بوجبة إفطار متوزانة، تتوفر على البروتين والدهون والكربوهيدرات (التي تحتوي على الألياف)، "خاصة بالنسبة للنساء فوق سن الأربعين"، وذلك مثل البيض والخبز المحمص.
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