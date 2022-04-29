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خبراء يحذرون من أضرار قد تصيب العيون بسبب حرارة الصيف

29
APRIL
2022
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تعرضت أعين الكثيرين لضغط كبير منذ ظهور الحوسبة الشخصية وبدأ العالم كله ينظر إلى مجموعة متنوعة من الشاشات أمامه
 
ونتيجة لذلك، تأثرت صحة العين. وخلال جائحة العامين الماضيين، تفاقمت المشاكل بسبب الإغلاق الذي أجبر الناس على قضاء المزيد من وقتهم في مشاهدة التلفزيون أو العمل من المنزل، ومع ذلك، فإن ما كان دائما يمثل مشكلة للعين هو الصيف.
 
ويقول الأطباء الآن إن الصيف، على الرغم من أنه يتيح فرصة ثمينة للتخلي عن الشاشات، له تأثير على العيون.
 
ويقول الدكتور توشا غروفر إن موسم التدريبات الحرارية في الهواء الطلق له تأثير على كيفية عمل أحد أكثر الأصول تعقيدا في الجسم.
 
ويقول المدير الطبي لمركز Vision Eye في نيودلهي: "إن حرارة الشمس الحارقة ضارة للغاية بالعيون".
 
ويتابع الدكتور غروفر قائلا: "إن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية في الصيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وتلف الشبكية".
 
ونتيجة لذلك، من المهم أن توفر أي نظارة شمسية يتم ارتداؤها حماية من الأشعة فوق البنفسجية.
 
ويضيف الدكتور غروفر أن الصيف "يمكن أن يسبب أيضا حساسية للعين، والتي تتراوح من حكة خفيفة واحمرار إلى ذرف دمع عين شديد وتورم في الجفون والتهاب الملتحمة البكتيري والفيروسي".
 
ويقول الدكتور غروفر إن الحرارة المفرطة يمكن أن تسبب أيضا "حروقا في العين وإعتام عدسة العين وتنكسا بقعيا والسرطان".
 
وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مزعجا، إلا أنه يمكن تجنب الحالات إذا تم اتخاذ تدابير بسيطة مثل ارتداء النظارات الشمسية وعدم التحديق في الشمس.
 
ويمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس أيضا إلى الإصابة بسرطان الجلد، والذي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم.
روسيا اليوم
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