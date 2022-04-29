توصية بعدم تناول الأسبرين يومياً.. لهذه الفئة العمرية!

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أوصت لجنة رائدة من الخبراء الأميركيين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بعدم تناول الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية كما هو شائع.

واستندت التوصية إلى أدلة متزايدة تشير إلى أن أضرار استخدام الأسبرين اليومي تفوق أي فوائد على البالغين الأصحاء، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

وأوضحت الهيئة الصحية للخدمات الوقائية الأميركية USPTSF، وهي لجنة مستقلة من خبراء الصحة تقدم المشورة الصحية الوقائية للحكومة الأميركية منذ أكثر من 40 عاماً، أنها تنصح بأخذ الأسبرين وفق مستويين مرتبطين بالعمر.

الأول توصية شاملة بشأن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والذين يتناولون الأسبرين كإجراء وقائي، وتوصية لمن هم بين سن 40 و59 عاماً ومعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين تمت التوصية بمناقشة طبيبهم المعالج بما إذا كان استخدام الأسبرين يوميًا مناسبًا لهم أم لا.

بدوره، قال جون وونغ، عضو في USPTSF: إن "الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا، والذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكنهم معرضون لخطر أكبر ربما يستفيدون من البدء في تناول الأسبرين لمنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية أولى"، لكن "من المهم أن يقرروا مع أخصائي الرعاية الصحية ما إذا كان بدء تناول الأسبرين مناسبًا لهم لأن استخدام الأسبرين يوميًا ينذر بأضرار جسيمة محتملة."

فئات أقل من 60 عاما

أما بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، أوصت اللجنة بمراعاة مجموعة متنوعة من العوامل قبل البدء في تناول الأسبرين يوميا. ويمكن أن تشمل هذه العوامل الخطر الفردي للمريض للنزيف والتاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، فإن التوصية أكثر وضوحاً، وهي أنه في حالة عدم وجود أي تشخيص مسبق لأمراض القلب أو السكتة الدماغية، فإن الأضرار المحتملة للأسبرين تفوق الفوائد.

وأوضح نائب رئيس فريق العمل مايكل باري أنه "بناءً على الأدلة الحالية، يوصي فريق الخبراء بعدم تناول الأشخاص، الذين يبلغون من العمر 60 عامًا فأكثر بالبدء في تناول الأسبرين لمنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية أولى، نظرًا لأن فرصة حدوث نزيف داخلي تزداد مع تقدم العمر، وبالتالي فإن مخاطر استخدام الأسبرين تلغي فوائده في هذه الفئة العمرية."

التوقف بأمر الطبيب

تجدر الإشارة إلى أن خبراء USPTSF شددوا على أن الأفراد، الذين يتناولون الأسبرين بالفعل، يجب ألا يوقفوا أي دواء دون استشارة الطبيب، إذ لا يزال هناك الكثير من البالغين الذين يعانون من حالات سريرية وجيهة تستوجب بالفعل تناول جرعات يومية من الأسبرين.

وأكد الخبراء ‘على أن تحديث النصيحة يخص البالغين الأصحاء، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ولا يوجد لديهم عوامل خطر مسبقة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.