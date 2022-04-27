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اختراق السرطان عبر 3 إجراءات بسيطة قد تقلل من المخاطر!

27
APRIL
2022
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وجد باحثون ثلاثة تدابير بسيطة يمكن للأشخاص في السبعينيات من العمر اتخاذها في محاولة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان بحوالي الثلثين.
 
وتوصلت دراسة جديدة إلى أنه مع مزيج بسيط من جرعة عالية من فيتامين (د) وأوميغا 3 وبرنامج تمارين القوة المنزلية البسيط (SHEP)، يمكن لكبار السن تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة 61%. وهذا الاختبار هو الأول من نوعه الذي يبحث في الفوائد المجمعة لثلاثة مقاييس، يمكن الوصول إليها جميعا بسهولة وبأسعار معقولة. ويعتبر السرطان من الأمراض الرئيسية المرتبطة بالعمر في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تواجه المملكة المتحدة أكثر من 166000 حالة وفاة بالسرطان كل عام بين عامي 2016 و2018.
 
وبالنسبة لكبار السن، يعتبر السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة، مع زيادة خطر الإصابة بأورام سرطانية مع تقدم العمر.
 
وقال هايكه بيشوف-فيراري، من مستشفى جامعة زيورخ: "الجهود الوقائية لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن اليوم تقتصر إلى حد كبير على جهود الفحص والتطعيم".
 
وأظهرت الدراسات السابقة أن فيتامين (د) يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية، بينما تمنع أوميغا 3 نمو الخلايا الجديدة. وأظهرت الدراسات أيضا أن التمارين يمكن أن تحسن وظيفة المناعة لدى الشخص وتقليل الالتهاب، مما قد يساعد في الوقاية من السرطان.
 
ووجد الباحثون أن الجمع بين جميع العلاجات الثلاثة (فيتامين D3 وأوميغا 3 وSHEP) له فوائد تراكمية على مخاطر الإصابة بالسرطانات الغازية.
 
وبينما كان لكل علاج فائدة فردية صغيرة، وجد العلماء انخفاضا إجماليا في مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة مذهلة بلغت 61٪ عند جمعها معا.
 
وتابع الدكتور بيشوف-فيراري: "هذه أول تجربة معشاة ذات شواهد لإظهار أن الجمع بين فيتامين D3 يوميا وأوميغا 3 التكميلية وبرنامج التمارين المنزلية البسيط قد يكون فعالا في الوقاية من السرطان الغازي بين البالغين الأصحاء والنشطين بشكل عام من 70 سنة وما فوق. وعلى الرغم من أن نتائجنا تستند إلى مقارنات متعددة وتتطلب تكرارا، فقد تكون مفيدة في تقليل عبء السرطان. ويجب أن تتحقق الدراسات المستقبلية من فائدة العلاجات المشتركة في الوقاية من السرطان، كما يجب أن تمتد إلى المتابعة الأطول بعد فترة الثلاث سنوات التي تم تقييمها في هذه التجربة".
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