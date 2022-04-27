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نعمة الله أبي نصر: محافظة كسروان جبيل خطوة اساسية لا بد منها نحو اللامركزية الادارية

27
APRIL
2022
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سأل النائب السابق نعمة الله أبي نصر نواب قضاءي كسروان جبيل أين أصبح التعهد والالتزام الذي أخذتموه في إجتماعكم في مقر الرابطة المارونية بتاريخ 26 آب 2019 من أجل السعي إلى إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ محافظة كسروان جبيل المقررة بالقانون رقم 50 تاريخ 7 أيلول 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية حسب الأصول والذي لم ينفّذ بعد؟ 
 
ولماذا لم ترصد الاموال في الموازنة كما تعهدّتم ؟!
 
الكل ينتظر الجواب ؟! 
 
اقتراح قانون انشاء المحافظة قدّم بتاريخ 9/4/2003 وأقرّ في 7/9/2017 اي بعد مرور 14 عاما" !  
 
وضمن هذا الإطار نسأل أيضًا، لم لم يكن الأمر كذلك، عندما تعلّق بإنشاء محافظة النبطية، التي سلخت عن محافظة الجنوب؟ ومحافظة  بعلبك الهرمل التي سلخت عن محافظة البقاع؟ وعكار التي سلخت عن محافظة الشمال؟ 
 
لماذا هذا التمييز على قاعدة صيف وشتاء على سطح واحد ؟!
 
ان محافظة كسروان جبيل تشكل خطوة اساسية لا بد منها نحو اللامركزية الادارية الموسعة 
 
أما إذا كان ثمة من يتذرّع بأسباب سياسية ذات طابع طائفي أو مذهبي لمنع تنفيذ  هذه المحافظة   فليكن معلومًا أن المعيار الطائفي أو المذهبي لطائفة المحافظ لا ينشئ حقًا مكتسبًا لطائفته أو مذهبه على المحافظة، لأنه يظل موظفًا خاضعًا لسلطة القانون والدستور، وهذا ينسحب على الوزير في وزارته؟
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