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عارض في أطراف الأصابع يمكن أن يشير إلى أن الكبد يكافح

22
APRIL
2022
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يمكن أن يحدث تليف الكبد نتيجة تلف الكبد على المدى الطويل، وقد يكون له عدد من العلامات، التي قد يعني ظهورها أن الحالة بلغت مراحل الخطر.
 
ويأتي مرض الكبد في شكلين رئيسيين. مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد.
 
ويمكن أيضا الإصابة بمرض الكبد المرتبط بالكحول، وهو تلف الكبد الناتج عن شرب الكثير من الكحول.
 
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن تليف الكبد هو "أشد مراحل مرض الكبد الدهني غير الكحولي" شدة بعد سنوات من الالتهاب.
 
وتشرح مؤسسة "مايو كلينك": "في كل مرة يصاب فيها الكبد، سواء بسبب المرض أو الاستهلاك المفرط للكحول أو سبب آخر، يحاول إصلاح نفسه. في هذه العملية، تتشكل أنسجة ندبة".
 
وتشير إلى أنه مع تقدم تليف الكبد، تتشكل المزيد من الأنسجة الندبية، ما يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل.
 
وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه إذا اشتبه الطبيب العام في حدوث تليف كبدي، فسوف يقوم بفحص تاريخك الطبي وإجراء فحص بدني للبحث عن علامات مرض الكبد على المدى الطويل.
 
وتشرح الهيئة: "إذا أظهرت الفحوصات أنك مصاب بتليف الكبد، يجب أن يحيلك الطبيب العام لرؤية طبيب متخصص في مشاكل الكبد (أخصائي أمراض الكبد)".
 
ويشرح صندوق الكبد البريطاني: "يسمى تليف الكبد أحيانا بمرض الكبد في المرحلة النهائية. وهذا يعني ببساطة أنه يأتي بعد المراحل الأخرى من الضرر التي يمكن أن تشمل الالتهاب (التهاب الكبد)، والرواسب الدهنية (تنكس دهني) وزيادة تصلب الكبد وتندبه بشكل خفيف (التليف)".
 
ويقول الصندوق: "ليس من المحتمل أن تشعر بأي أعراض لتليف الكبد في وقت مبكر. في الواقع، لا يكتشف الكثير من الأشخاص المصابين بتليف الكبد إلا أثناء الاختبارات للكشف عن مرض غير ذي صلة".
 
وتشير أعراض المرحلة المتأخرة إلى أن "الكبد يكافح"، وتشمل أطراف الأصابع التي تصبح أكثر اتساعا أو سماكة. ويُعرف هذا بتعجر الأصابع.
 
ويضيف موقع Trust أنه إذا كان لديك أي من الأعراض التالية يجب أن ترى الطبيب على الفور، خاصة إذا تم تشخيصك مؤخرًا بتليف الكبد:
 
- حمى مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورجفة، وغالبا ما تكون ناجمة عن عدوى
 
- ضيق في التنفس
 
- يتقيأ الدم
 
- براز داكن جدا أو أسود
 
- فترات من الارتباك الذهني أو النعاس
 
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "لا يوجد علاج لتليف الكبد في الوقت الحالي. ومع ذلك، هناك طرق للتحكم في الأعراض وأي مضاعفات وإبطاء تفاقمها".
 
ويوضح: "قد يُنصح بتقليل أو التوقف عن تعاطي الكحول، أو إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن". 
 
ويقول صندوق الكبد إن العلاج يعتمد على سبب ومرحلة تليف الكبد. ويوضح: "الهدف من العلاج هو وقف تفاقم حالة تليف الكبد، وعكس أي ضرر (إذا كان ذلك ممكنا) ومعالجة أي مضاعفات تؤدي إلى الإعاقة أو التي تهدد الحياة".
 
وتقول عيادة كليفلاند إن تشخيص تليف الكبد لا يعني أن لديك حالة قاتلة على الفور. "ومع ذلك، مع استمرار تليف الكبد، يحدث المزيد من التندب وتستمر وظائف الكبد في التدهور. وفي النهاية، قد يصبح الكبد المتعثر حالة مهددة للحياة. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل، حيث يمكن أن تناقش مع طبيبك إذا كنت مرشحا لعملية زرع كبد".
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