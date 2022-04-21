living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فاكهة صغيرة تفعل المعجزات لصحة الجسم!

21
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يجلب التين حلاوة إلى الوجبات إلى جانب عدد لا يحصى من الفوائد الصحية. بحسب ما ورد في تقرير نشرته توبي أميدور، اختصاصي تغذية، في موقع Eat This Not That، فإن تناول التين، سواء كان مجففًا أو طازجًا، يمنح جسم الإنسان فوائد متعددة بما ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة، كما يلي:
 
1. خفض نسبة الكوليسترول
تحتوي ثمرة التين على جرعة صحية من الألياف القابلة للذوبان، حيث توفر أربع حبات من التين المجفف ما يعادل 100 سعرة حرارية وأربعة غرامات من الألياف، وهو ما يمثل 14٪ من الكمية اليومية الموصى بها. ثبت أن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مثل التين، يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.
 
2. مكافحة الالتهاب
يحتوي التين على مغذيات نباتية أو مركبات نباتية طبيعية تسمى البوليفينول والكاروتينات. يعمل كل من البوليفينول والكاروتينات كمضادات للأكسدة ويساعد في التخلص من الجذور الحرة، مما يساعد على في مكافحة الالتهاب.
 
3. التحكم في نسبة الغلوكوز
وجدت الأبحاث أن التين يحتوي على مركب يسمى ABA (أي حمض الأبسيسيك) الذي ثبت أنه يعزز الامتصاص المحيطي للغلوكوز ويسحب الغلوكوز إلى الجسم بشكل مستقل عن الأنسولين. وأوضح الباحثون أن مستخلص التين المستخدم في الدراسة لم يزد عن حصة ونصف من التين.
 
 
4. عناصر غذائية متنوعة
يمنح التين جسم الإنسان المزيد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، حيث توفر حوالي أربع حبات من التين 100 سعر حراري و6٪ من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، بالإضافة إلى 4٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم والحديد.
 
ومن المعروف أن البوتاسيوم والكاليسيوم من العناصر الغذائية التي حددتها المبادئ التوجيهية الغذائية 2020-2025 للأميركيين. على هذا النحو، فإن تناول التين هو وسيلة للجسم كي يحصل على المزيد من العناصر الغذائية التي يفتقر إليها عادة. كما يمد التين الجسم أيضًا بالمغنيسيوم، والذي يلعب إلى جانب الكاليسيوم والبوتاسيوم، دورًا مهمًا في صحة القلب والأوعية الدموية.
 
5. الوقاية من السرطان
يمكن أن يساعد التين في الوقاية من السرطان، لأنه يوفر البوليفينول والكاروتينات، وكليهما ثبت علميًا أنه يساعد في طرد السموم من المواد المسرطنة، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. يساعد البوليفينول والكاروتينات، المغذيان النباتيان المهمان، أيضًا في إصلاح تلف الحمض النووي والأنسجة الأخرى.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout