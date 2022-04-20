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سر تخبئه الملصقات على الفواكه.. ماذا تعني؟

20
APRIL
2022
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هل تساءلت يوماً عن سبب وجود تلك الملصقات الصغيرة على الفاكهة في محلات البقالة، فالأمر لا يتعلق فقط بـ "الباركود" الموجود عليها إذ هناك رمز ثانٍ على الفاكهة المفضلة لديك.
 
ومعظم الفواكه والخضراوات في الأسواق عليها ملصقات صغيرة نزيلها غالباً بعد شراء ما نحتاجه، وأغلب الناس لا يعيرون اهتماماً للمعلومات التي عليها، وما يجهله أغلب الأفراد أن على الملصقات هذه معلومات مهمة، وأن هذه الأرقام لا تدل عن سعر المنتج بل على جودته.
 
فقد كشف الناشط Joshua Bollum المعنى السري وراء الرموز الموجودة على الفاكهة، في مقطع مصور حصد 3 ملايين مشاهدة، بحسب صحيفة "ذا صن".
 
تخبرك كيف تزرع؟
وأوضح أن هذه الملصقات الصغيرة تخبرنا في الواقع كيف تزرع الفاكهة، وتابع قائلاً إنه لا ينبغي تجاهله لأن الرموز يمكن أن تخبرنا بمدى الحصول على الفاكهة بشكل طبيعي.
 
كذلك، أضاف أن الملصقات إما أنها ستكون مكونة من أربعة أرقام أو خمسة أرقام، في حال أمعنت النظر فيها.
 
هل استخدمت المبيدات؟
وقال إن هذه الأرقام تعني أشياء محددة، فالرمز المكون من أربعة أرقام على سبيل المثال يعني أنه تمت زراعته بمبيدات الآفات.
 
أما إذا كان الملصق مكونا من خمسة أرقام والذي يبدأ بالرقم 8 يعني أنه عدّل وراثياً.
 
في حين الرمز المكون من خمسة أرقام والذي يبدأ بالرقم 9، يعني عادةً أنه معتمد عضوياً.
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