living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هي كمية الكافيين الموجودة في القهوة والشاي ومشروبات الحمية الغازية؟

19
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعد الكافيين مادة أساسية من أجل ضمان الاستيقاظ في الصباح، وهو ما يمكن أن يتوفر في القهوة أو الشاي.
 
ولكن الكافيين لا يقتصر على هذه المشروبات الشائعة، بل يمكن أن يتواجد في المشروبات الغازية حتى تلك المخصصة للحمية منها.
 
ويمكن أن يستهلك الكثير منا عدة أنواع من الشاي أو القهوة أو المشربات الغازية في يوم واحد، ولكن من المهم أن نتذكر أن الكافيين مخدر، وهو تماما ما يسبب الإدمان إلى حد ما. ويُنصح البالغون عموما بعدم تناول أكثر من 400 مغ منه يوميا، ويفضل أقل.
 
ولذا، يجب معرفة ما المقدار الذي يحتويه كوب واحد، أو علبة من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تختارها
 
ما هي كمية الكافيين في القهوة؟
 
يمكن أن تحتوي القهوة الواحدة على 93 مغ من الكافيين على الرغم من أنه يعتمد على النوع الذي تشربه. وعلى سبيل المثال، فإن فنجانا من الإسبريسو سيحتوي على كمية أقل، نحو 63 مغ، لأنها مشروب أصغر بكثير.
 
وتقدر CoffeeCode أيضا أنه يمكن توقع 63 مغ في اللاتيه أو الكابتشينو.
 
ويُظهر بحث VoucherCloud أن الموكا يمكن أن تحتوي على 233 مغ من الكافيين لكل كوب، في حين أن ما يعادله من Caffè Nero يحتوي على 85 مغ فقط.
 
وبالطبع، فإن كمية الكافيين الموجودة في قهوتك تعتمد على حجم فنجانك، ونوع القهوة، وطريقة طحنها، وكيف يتم تخميرها، لذلك لا توجد إجابة "مقاس واحد يناسب الجميع".
 
وإذا كنت تريد تقليل استهلاك الكافيين، فعادة ما يكون هناك الكثير من خيارات القهوة منزوعة الكافيين في المحلات التجارية والمقاهي.
 
ما هي كمية الكافيين في الشاي؟
 
يقول Caffeine Informer: إن شاي الإفطار الإنجليزي أو الشاي الأسود يميل إلى الحصول على نحو 42 ملغ من الكافيين لكل كوب.
 
وفي السابق، أدرج الشاي الأسود على أنه يحتوي على نحو 47 مغ لكل كوب.
 
ولكن إلى حد كبير مثل القهوة، يمكن لبعض العوامل تغيير هذا الرقم، مثل العلامة التجارية للشاي.
 
وكلما تركت كيس الشاي في الماء الساخن لفترة أطول، زاد الكافيين الذي يمكن أن يشق طريقه إلى الشراب.
 
ويحتوي الشاي الأخضر على نسبة أقل من الكافيين من الشاي الأسود، في حين أن شاي الأعشاب والفواكه لا يحتوي بطبيعة الحال على أي نوع من الكافيين على الإطلاق.
 
ما هي كمية الكافيين في دايت كولا؟
 
علبة واحدة من المشروبات الغازية الخاصة بالحمية تحتوي على 46 مغ من الكافيين، كما تؤكد شركة كوكا كولا.
 
ومن المثير للاهتمام، أن هذا يعادل تقريبا فنجان شاي كامل النقع، أو نحو نصف قهوة سوداء.
 
وفي غضون ذلك، تأتي "كوكا كولا" بكمية أقل من 34 ملغ من الكافيين لكل علبة، لكنها بالطبع تحتوي على سعرات حرارية أكثر وتحتوي على نسبة سكر أعلى من نظيرتها المعتمدة في الحمية.
 
وتشير شركة PepsiCo، إلى أن علبة "بيبسي دايت" تحتوي على 330 مل على 36 مغ، مع 38 مغ من علبة "بيبسي" العادية و42.6 مغ في "بيبسي ماكس".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout