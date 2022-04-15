منظمة الصّحة العالمية تتتبّع سلالتين جديدتين لأوميكرون.. فهل هما أشد عدوى أو أكثر خطورة؟

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أعلنت منظمة الصّحة العالمية يوم الاثنين أنها تتتبّع بضع عشرات الإصابات بسلالتين فرعيتين جديدتين من المتحوّر أوميكرون الشّديد العدوى من فيروس كورونا وذلك لتقييم ما إذا كانا أشدّ عدوى أو أكثر خطورة.

وفي التّفاصيل، فقالت المنظمة إنّها أضافت السّلالتين BA4 و BA5 الفرعيتين من سلالة أوميكرون الأصلية BA1 إلى قائمتها للمراقبة، وهي تتعقّب بالفعل أثر السلالتين BA1 و BA2 المنتشرتين عالميًا الآن، وكذلك BA1.1 وBA3.

وأوضحت المنظمة أنها قامت بهذه الخطوة لتحليل الطفرات التي يلزم دراستها بشكل أكبر لفهم تأثيراتهما على إمكان التغلب على المناعة.

ويُشار إلى أنّ الفيروسات تتحوّر طوال الوقت لكن بعض الطّفرات تؤثر فحسب على قدرتها على الانتشار أو التغلب على المناعة المكتسبة من التطعيم أو الإصابة السابقة أو شدة المرض الذي تسببه.

وعلى سبيل المثال تمثل السلالة BA2 حاليًا ما يقرب من 94 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة المتتبعة، وهي أكثر قابلية للانتشار من سلالات أوميكرون الفرعية الأخرى، لكن الأدلة حتى الآن تشير إلى أنه ليس من المرجح أن تسبب مرضًا شديدًا.