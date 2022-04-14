living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيفية اكتشاف التهاب الحلق الناتج عن مرض "كوفيد"!

14
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعرف التهاب الحلق بأنه علامة شائعة مرتبطة بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية. وإليكم كيفية تحديد الحالة المرتبطة بـ "كوفيد-19"، على وجه التحديد.
 
وسواء كان ذلك الشعور بالخدش الذي يمكن أن يساعده فقط العسل، أو الألم الكامل، فإن التهاب الحلق هو علامة تحذير شائعة للإصابة بالعدوى المختلفة. ويمكن أيضا الإعلان عن "كوفيد" من خلال هذه الأعراض "المبكرة".
 
وبعد فترة طويلة من الضغط على NHS، أضافت الخدمة الصحية تسعة أعراض لـ "كوفيد" إلى قائمتها، بما في ذلك التهاب الحلق.
 
وفي حين أن الأعراض الرئيسية الوحيدة التي تعرفت عليها هيئة الخدمات الصحية الوطنية لفترة من الوقت كانت الحمى والسعال وتغير الذوق والشم، حذر تطبيق ZOE COVID Symptom Study من مؤشرات أخرى لفترة طويلة.
 
وبتسجيل البيانات من ملايين المستخدمين، أظهر ZOE أن التهاب الحلق يمثل علامة "مبكرة" على الفيروس. ويشاركون أن هذه الأعراض تبدو "شائعة" لدى الأطفال والبالغين حتى سن 65 عاما.
 
ونظرا لأن التهاب الحلق يعتبر من العلامات المبكرة لـ "كوفيد"، فقد تظهر هذه العلامة في بداية الإصابة. وتظهر "عادة" في الأسبوع الأول من المرض ويمكن أن يتحسن "بسرعة كبيرة".
 
وقالت ZOE: "إن أسوأ شعور يظهر في اليوم الأول من الإصابة ولكنه يتحسن في كل يوم تال".
 
وأضاف مستخدمو التطبيق أن هذه العلامة يمكن أن تشعر بأنها تشبه التهاب الحلق الذي قد تعاني منه أثناء إصابتك بنزلة برد أو التهاب في الحنجرة.
 
وعندما يتعلق الأمر بشدة هذه الأعراض، فإنها تميل إلى أن تكون "خفيفة نسبيا". ولا تستمر عادة لأكثر من خمسة أيام، ومع ذلك، أفاد بعض البالغين بوجودها لمدة تصل إلى أسبوع.
 
وإذا استمرت هذه الأعراض لفترة أطول من ذلك، فقد تشير إلى مشكلة صحية مختلفة، مثل العدوى البكتيرية.
 
الجدير بالذكر أن هناك الكثير من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى التي يمكن أن تسبب أيضا مشاعر مزعجة في حلقك.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout