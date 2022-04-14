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لتجنب العطش في رمضان.. احذر هذه المشروبات والأطعمة

14
APRIL
2022
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في حين يعتبر الشعور بـالعطش من أكثر المشكلات التى تواجه الصائمين في نهار رمضان، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة لكن هناك مشروبات تزيد من هذه المشكلة.
 
فهناك بعض المشروبات بدلا من أن ترطب الجسم تعمل على إخراج السوائل منه ومن ثم يجب تجنبها بعد الإفطار والامتناع عنها نهائياً في السحور، وفقا لما نقله موقع "tasteofhome".
 
1- المشروبات الغازية
تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، بالإضافة إلى مادة الكافيين والتي تعد سببا في الإصابة بالجفاف.
 
كما يجب أن تتجنب المشروب الغازي الخالي من السكر فهو ليس حلاً عندما تشعر بالعطش، لذلك استبدله بالماء الغازي.
 
2- مشروب الكاكاو الساخن
يحتوي كوب واحد من الشوكولاتة الساخنة على سكر وسعرات حرارية عالية جدا، مما يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش.
 
3 - القهوة
القهوة ليست سيئة ولكن احذر تناولها بكثرة، فقد تبين أن شرب أكثر من 200-300 ملليغرام من الكافيين - الكمية الموجودة في كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة - يؤدي إلى الجفاف.
 
وللحفاظ على سلامتك، تناول القهوة منزوعة الكافيين أو اقتصر على كوب أو كوبين.
 
4 - مشروبات الطاقة
مشوربات الطاقة مليئة بالكافيين والسكريات المزيفة والمواد الكيميائية المعقدة، وتعتبر غير مرطبة للجسم وإذا كنت تتطلع إلى الحصول على الطاقة، فقد يكون البديل الصحي هو الشاي.
 
كذلك، هناك أطعمة تزيد العطش في نهار رمضان، ويجب تجنبها خلال وجبة السحور وفقا لموقع "Health Line":
 
1- ينصح بالابتعاد عن تناول الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من البهارات، لأنها تؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.
 
2 - يفضل الابتعاد عن تناول الموالح مثل المخللات خلال وجبة السحور أو الإفطار، واستبدالها بالسلطة لاحتوائها على كمية من الألياف التي تجنب الإحساس بالعطش.
 
3 - يجب الابتعاد عن تناول السكريات، ويمكن استبدالها بالفواكه الطازجة التي تحتوي على عناصر غذائية تواجه الشعور بالظمأ.
 
واحرص على تناول الخضروات الطازجة على مائدة الإفطار والسحور، إذ تحتوي على ألياف تجنب الشعور بالعطش لأنها تظل لمدة طويلة في المعدة.
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