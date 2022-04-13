living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلتهاب الحلق : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

13
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ينطوي إلتهاب الحلق sore throat على الألم وعلى الشعور بالحكّة أو التهيّج في الحلق الذي غالبًا ما يزداد سوءًا عند البلع . وعادةً ما يُسأل المريض إذا كان إلتهاب الحلق مصحوبًا بالحمى ، أو السّعال ، أو سيلان الأنف ، أو العطاس ، أو الصداع ، أو آلام الجسم ، أو الغثيان ، أو القيء ، أو آلام الأذن ، أو الطفح الجلدي . بالإضافة إلى ذلك ، يُسأل عما إذا كان يُعاني من سيلان اللّعاب غير الإعتيادي، وعدم القدرة على البلع ، وتورّم الرقبة ، وانتفاخ الوجه ، وخشونة الصوت . وتختلف أسباب الإصابة بإلتهاب الحلق ؛ فمنها الأسباب الفيروسية وتلك المتعلقة بالعدوى البكتيرية ، وداء الارتداد المعدي المريئي GERD ، واختلال وظيفة الغدة الدرقية ، والطقس الجاف ، والحساسية على اختلاف أنواعها ، والأورام (النّفس المزعج ، والدّم في اللّعاب) ، والمهيّجات (مثل التلوث ، والتبغ ، والبهارات ، والكحول) ، والتهاب اللّوزتين tonsillitis . وقد تظهر العقد اللّمفاوية أو البقع البيضاء على اللّوزتين tonsils عند إجراء الفحص البدني في العيادة . ومن المؤكد أنّه في هذه الأيام ينبغي التحقّق من إصابة المريض بفيروس كورونا .

في هذا الصدد ، نذكر أنّ المصاب بفيروس كورونا قد يعاني من السّعال في اليوم الثالث إلى اليوم الخامس من إصابته . ويُمكن للتنقيط الأنفي الخلفي postnasal drip أن يسبّب تهيّجًا وإلتهاب الحلق أيضًا. ومن هنا ، يجب أن يتحقّق الطبيب أكثر من الحالة من أجل معالجة المريض بصورة مبكرة . وفي حال كان هناك صعوبة في فتح الفم أو هناك صوت مكتوم أو رائحة فم كريهة ، يجب استبعاد الخُرّاج abscess (يُمكن أن يؤدي إلى الانسداد أو تعفّن الدم sepsis) . وتتمثل الوقاية من معظم الحالات في تجنّب مشاركة الطعام ، وتنظيف الهواتف وجهاز التحكّم بالتلفاز عن بُعد ولوحة المفاتيح keyboard .

وأخيرًا ، ينبغي التحقّق أكثر من حالات الألم التي تستمر لأكثر من أسبوع واحد أو من خشونة الصوت التي يعاني منها المريض لأكثر من أسبوعين .
للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني التالي: hanina.abinader@gmail.com أو اتّصلوا على الرقم التالي: 03-944331 (مختبر Saint Michelفي أنطلياس) .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout