6 مكملات غذائية تعززالمزاج والتركيز والتحفيز وغيرها الكثير

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إن الناقلات العصبية، أو الوصلات الكيميائية في جسم الإنسان، هي جزيئات تساعد الجهاز العصبي على التواصل مع الخلايا العصبية وخلايا العضلات والغدد وأجزاء أخرى من الجسم بحيث تقوم جميع الخلايا والأعضاء والأنسجة بتنفيذ مهامها وتأدية وظائفها. تشارك الناقلات العصبية، بشكل أساسي، في تعزيز الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية، ولكنها تؤثر أيضًا على حركة العضلات ووظيفة القلب، بحسب ما نشره موقع Mind Your Body Green.

يعد الحفاظ على مستويات صحية من الناقلات العصبية أمرًا أساسيًا لصحة الجسم بالكامل، حيث يمكن أن تؤثر المستويات المرتفعة أو المنخفضة جدًا على الصحة العصبية والفسيولوجية بطرق لا تعد ولا تحصى. في حين أن بعض النواقل العصبية أكثر شيوعًا من غيرها، مثل السيروتونين، إلا أن لكل منها دورا حيويا في طريقة التفكير والشعور والتصرف والتعامل مع العالم حول الإنسان.

5 نواقل عصبية رئيسية

ركز تقرير موقع MBG على خمسة نواقل عصبية رئيسية تؤثر بشكل أساسي على صحة الإنسان النفسية والعاطفية والوظيفة المعرفية وصحة النوم، كما يلي:

1. الدوبامين

يؤثر الدوبامين بشكل كبير على قدرة الإنسان على التركيز واتخاذ القرارات والتعلم وتحفيز النفس. إن الدوبامين هو جزء من نظام المكافأة في الدماغ، مما يعني أنه يمكن تجربة "اندفاع الدوبامين" عند شم أو تناول طعام لذيذ والتسوق وحتى تلقي إشعار مبهج عبر الهاتف أو ما شابه ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

2. حمض غاما أمينوبوتيريك GABA

يرتبط GABA بشكل شائع بصحة النوم لأن مساراته العصبية المثبطة (أي التي تقوم بوظائف إثارة) قبل النوم تساعد الجسم والعقل على الاسترخاء حتى يتمكن الشخص من النوم. وتُعرف أيضًا باسم "مادة التعلم الكيميائية" لدورها في تسهيل التعلم والتطوير، وعلى وجه التحديد، المساعدة على أداء المهام العقلية التي تتطلب تركيزًا كبيرًا.

3. نوربينفرين

يؤثر هذا الناقل العصبي على الحالة المزاجية والطاقة والذاكرة والانتباه والتركيز. يعتبر Norepinephrine أيضًا أحد هرمونات التوتر ويلعب دورًا كبيرًا في تنظيم الجهاز العصبي الودي وإثارة استجابة "القتال أو الهروب". في الأساس، هو يساعد على التفكير بسرعة وتعبئة الجسم، وإرسال الطاقة إلى حيث يحتاج للذهاب حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات. إن وجود مستويات صحية ومتوازنة من نوربينفرين أمر بالغ الأهمية لإدارة الإجهاد والرفاهية العامة.

4. الأوكسيتوسين

يُعرف هرمون الأوكسيتوسين المعروف باسم "الحب" أو "الدلال"، ويشارك في عدد من المشاعر المرتبطة بالحب والعلاقات الزوجية، حيث يكون الشعور بالرضا، على سبيل المثال، هو نتيجة إفراز الأوكسيتوسين. ولكن تشمل وظائف أوكسيتوسين الضرورية الأخرى تسهيل المخاض والولادة والرضاعة الطبيعية وتكوين هرمون التستوستيرون ونقل الحيوانات المنوية.

5. السيروتونين

يؤثر السيروتونين، جنبًا إلى جنب مع الدوبامين، بشكل كبير على الصحة العاطفية والنفسية. ويعرف باسم هرمون الشعور بالسعادة، الذي يدعم المزاج العام والشعور بالسرور. بالإضافة إلى تنظيم الحالة المزاجية، يساعد السيروتونين على تمكين الشهية والهضم ويلعب دورًا في تسهيل دورة النوم والاستيقاظ.

6 مكملات غذائية

يمكن دعم وتعزيز تأثيرات بعض أهم الناقلات العصبية من خلال تناول عناصر غذائية ومواد حيوية في المكملات الغذائية، مع مراعاة استشارة الحوامل والمرضعات أو من يتناول علاجات دوائية للطبيب قبل تناول أي من المكملات التالية:

1. فيتامين D

عندما يتعلق الأمر بتنظيم الحالة المزاجية، يؤثر فيتامين D على إنتاج السيروتونين والدوبامين للحفاظ على مستويات صحية منهما في الدماغ والأنسجة المحيطة.

2. أوميغا-3

تشتهر أحماض أوميغا-3 بفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ، علاوة على دعم الذاكرة العاملة ومهارات حل المشكلات والتعلم اللفظي وعدد من الوظائف المعرفية الأخرى.

3. البروبيوتيك

إن العلاقة بين صحة القناة الهضمية ووظيفة الدماغ والرفاهية النفسية هي علاقة غريبة، إذ كيف يمكن لحالة الجهاز الهضمي أن يكون لها مثل هذا التأثير العميق على صحة الدماغ، والإجابة على لسان العلماء هي أن الناقلات العصبية تلعب دورًا كبيرًا، إذ تؤثر ميكروبيوتا الأمعاء بشكل عميق في تخليق الناقل العصبي، وخاصة إنتاج السيروتونين وGABA. كما ثبت أن بعض سلالات البروبيوتيك تزيد من مستويات الدوبامين.

4. فيتامينات B

تؤثر فيتامينات B على النمو والتطور وتعزيز تحويل الطعام إلى طاقة، وتساعد على تحسين صحة الدماغ بطرق لا تعد ولا تحصى. وتسهم فيتامينات B، على وجه التحديد الثيامين وحمض البانتوثنيك وفيتامين B6 وحمض الفوليك وفيتامين B12، على إنتاج عدد من النواقل العصبية الحيوية، من بينها الدوبامين والسيروتونين وGABA ونوربينفرين، وربطها بكل شيء من المزاج والسعادة إلى النوم والشهية.

5. فيتامين C

يلعب فيتامين C المضاد للأكسدة دورًا في تحويل الدوبامين إلى نوربينفرين، الذي يعد ضروريًا لإنتاج الأوكسيتوسين (المعروف أيضًا باسم هرمون الحب)، مما يجعله عنصرًا حاسمًا بالنسبة للمستويات الصحية لعدد من النواقل العصبية، التي تقوم بوظائف المخ المهمة مثل التعلم والمكافأة والذاكرة والثقة وتنظيم الحالة المزاجية.

6. المغنيسيوم

يتميز معدن المغنيسيوم بتقديمه العديد من الفوائد الصحية، حيث يؤثر على كل من صحة العظام وضغط الدم والذاكرة وجودة النوم.

يشارك المغنيسيوم في تصنيع عدد من النواقل العصبية، هي السيروتونين والدوبامين والأوكسيتوسين والنوربينفرين، بما يعني أنه يمكن أن يعزز إدارة الإجهاد ودعم الحالة المزاجية. كما يقوم المغنيسيوم بدور كبير في إنتاج الناقل العصبي المهدئ GABA، الذي يقترن بعادات نوم صحية