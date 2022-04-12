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مستحضرات التجميل قد تصيب النساء بالسكري

12
APRIL
2022
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ذكرت دراسة جديدة أن النساء في منتصف العمر قد يكن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بسبب بعض المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل وأواني الطبخ غير اللاصقة.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد وجد الباحثون أن النساء اللاتي لديهن مستويات عالية من هذه المواد، المعروفة باسم بولي فلورو ألكيل (PFAS)، في دمائهن لديهن فرصة مضاعفة للإصابة بالمرض.
ويصنف بعض الخبراء PFAS على أنها «مواد كيميائية باقية إلى الأبد» لأنها مصممة بحيث لا تتحلل في البيئة.
وهناك حوالي 5000 نوع مختلف من هذه المواد، وقد تم ربطها بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك السرطان وارتفاع ضغط الدم والعيوب الخلقية.
وأجريت الدراسة على 302 سيدة، تم أخذ عينات من دمائهن بشكل دوري منذ عام 1996 وحتى عام 2017.
وقام الباحثون، بقيادة الدكتور سونغ كيون بارك في جامعة ميتشيغان، بالبحث خصوصاً عن مستويات مواد PFAS في دماء أولئك النساء.
وفي المجموع، طورت 102 امرأة إما النوع الأول أو الثاني من مرض السكري أثناء الدراسة.
ووجد الفريق أن النساء اللاتي كانت لديهن مستويات عالية من مواد PFAS كن أكثر عرضة بنسبة 2.62 مرة للإصابة بمرض السكري مقارنة بأولئك اللاتي كانت لديهن مستويات منخفضة من هذه المواد.
وكتب المؤلفون في نتائج دراستهم، التي نشرت في مجلة Diabetologia العلمية: «إن تقليل التعرض لهذه المواد الكيميائية حتى قبل دخول منتصف العمر قد يكون نهجاً وقائياً رئيسياً لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري».
وتستخدم PFAS في الكثير من المنتجات مثل مستحضرات التجميل وأواني الطهي غير اللاصقة، والستائر الجراحية المقاومة للعدوى، والهواتف الجوالة، والطائرات التجارية، والمركبات منخفضة الانبعاثات.
كما تستخدم هذه المواد الكيماوية أيضاً في تغليف المواد الغذائية لجعل الأغلفة مقاومة للشحوم والماء.

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