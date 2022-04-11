living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أضف هذه المشروبات لنظامك الغذائي لإنقاص وزنك

11
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبحث متبعو النظم الغذائية عن الطرق المناسبة لمساعدتهم في إنقاص الوزن، والتي لا تتطلب جهدا كبيرا.
 
وأوضح أخصائيو التغذية أن شرب مشروبات معينة يلعب دورا هاما في فقدان الوزن بسبب مغذياتها وتأثيراتها على الجسم، وتساهم بعض المشروبات بدعم الحميات الغذائية ومنها:
 
الماء
تقول أخصائية التغذية لورين مانكير قد يبدو الماء كحل أساسي للمشروب، لكن هذا المشروب الخالي من السعرات الحرارية، والخالي من السكر والصوديوم، والخالي من كل شيء بشكل أساسي يساعد في الحفاظ على رطوبتك".
 
وتضيف "إن إرواء عطشك بالماء  يمكن أن يساعد في بدء إنقاص وزنك عن طريق الحفاظ على رطوبتك مع عدم إضافة أي شيء إلى هذا المزيج الذي قد يعرقل أهدافك".
 
وبحسب الأخصائية بريتاني دن فإن شرب ما يعادل ثمانية أكواب من الماء يوميا يلعب الماء دورا حيويا في تحلل الدهون وهي العملية التي يستخدمها الجسم لحرق الدهون.
 
الشاي الأخضر
يعتبر الخبراء الشاي الأخضر مشروبا مفيدا لفقدان الوزن بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، وهو نوع من الفينول الطبيعي.
 
ويقترح مقال نشرته مجلة علم وظائف الأعضاء والسلوك أن الشاي الأخضر يتكون من كل من شاي الكاتيكين والكافيين، ويساعد هذا المزيج من الشاي الأخضر والكافيين على تحسين الحفاظ على الوزن، من خلال التوليد الحراري، وأكسدة الدهون وهي عملية تكسير الأحماض الدهنية، والكتلة المعتدلة الخالية من الدهون.
 
وتقترح أخصائية التغذية  ليزا يونغ شرب شاي الماتشا على وجه الخصوص وماتشا هو نوع من الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الاكسدة من الشاي الأخضر السائب، مما يجعله مثاليا لفقدان الوزن.
 
 الكفير
الكفير هو مشروب ألبان مخمر يحتوي على سلالات عديدة من البروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء، تقول دان: "تساهم البروبيوتيك في إنقاص الوزن بسبب الدور الذي تلعبه في تقليل الالتهاب، وتحقيق التوازن بين ميكروبيوم الأمعاء، ومقاومة الأنسولين، وتخزين الدهون".
 
ويحتوي الكفير أيضا على حمض اللينوليك المترافق (CLA) وهي أحماض قد تساعد في تقليل رواسب الدهون في الجسم وتحسين وظيفة المناعة، مما يدعم فقدان الدهون.
 
ووفقا لدراسة أجرتها مجلة Nutrition and Metabolism London Journal ، أظهر CLA أن له مجموعة من الآثار الصحية الإيجابية في النماذج الحيوانية التجريبية، بما في ذلك قمع السرطان، وتقليل تراكم الدهون في الجسم، وتأخير ظهور مرض السكري من النوع 2، وتأخير تطور تصلب الشرايين، وتحسين تمعدن العظام وتنظيم جهاز المناعة..
 
العصائر الطبيعية ومخفوق بروتين
يمكن أن تكون العصائر ومخفوقات البروتين مليئة بالعديد من العناصر الغذائية والفواكه والخضروات والمساحيق المهمة التي ستشعر بالشبع والرضا طوال اليوم إنها أيضا طريقة ملائمة للتغذية أثناء التنقل، بحسب الخبراء.
 
تقول مانكير:"البروتين هو من المغذيات الكبيرة التي تعزز الشبع، وهذا بدوره قد يدعم فقدان الوزن".
 
وتساهم إضافة مساحيق البروتين مثل بروتين مصل اللبن، وبروتين الصويا، وبروتين الكازين، وبروتين بياض البيض، وبروتين البازلاء، في تعزيز حالة الشبع، وفقا لدراسة من مجلة التغذية.
 
ووفقا لدن، يأخذ البروتين أيضا المزيد من الطاقة للهضم، مما يعني أن حوالي 20٪ إلى 30٪ من إجمالي السعرات الحرارية في البروتين الذي يتم تناوله يتم هضمه، على عكس الكربوهيدرات والدهون التي تستهلك طاقة أقل، وتقول دن :"إن الفواكه والخضروات من المغذيات الكبيرة التي يمكن أن تسهم في إنقاص الوزن من خلال التمثيل الغذائي للطاقة وبناء العضلات".
 
ويفيد الخبراء بأن الفواكه والخضروات الموجودة في العصائر يمكن أن تساهم أيضا في تناول السوائل وتشمل الأطعمة التي تحتوي على 90٪ إلى 100٪ من الماء محتوى الشمام والبطيخ والفراولة والسبانخ. وتشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على 70٪ إلى 89٪ من الماء خيارات مثل الموز والبرتقال والكمثرى والأناناس والأفوكادو والجزر والزبادي، ويمكن إضافتها جميعا إلى العصائر للمساهمة في استهلاك الماء والفيتامينات.
 
القهوة السوداء
يمكن للقهوة السوداء أن تغذي الجسم بالكافيين ومضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الأخرى، وتقول دن: "يمكن للكافيين أن يزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك في حالة الراحة".
 
تعتبر ماناكير أن إضافة القهوة إلى النظام الغذائي يمكن أن يكون جزءا مؤثرا لفقدان الوزن، بشرط عدم إضافة السكر والركيمات الثقيلة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout