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سلوكيات مُفاجئة تؤذي القلب

8
APRIL
2022
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إنّ الحفاظ على قلبٍ صحّي أمر فائق الأهمّية للعيش أكثر والاستمتاع بحياةٍ خالية من الأمراض. وفي حين أنك قد تعلم أنّ التمسّك بنظامٍ غذائي صحّي وممارسة الرياضة بانتظام يساعدان حتماً في تحصين القلب ضدّ الأمراض التي تهدّده، ولكنك قد تجهل وجود سلوكيات عدة ستُفاجئك حتماً عندما تعلم حجم ضررها على قلبك.
 
ربما ستعتبر السلوكيات التالية، التي تطرّق إليها أخيراً موقع «تايمز أوف انديا»، غير مؤذية، إلّا انّها قد تخفّض فعالية وظائف قلبك على المدى الطويل، لتجعله أكثر عرضة للمشكلات الصحّية:
  
الإفراط في الرياضة دُفعة واحدة
تُعتبر ممارسة الرياضة أمراً رائعاً للصحّة العامة، بما في ذلك صحّة القلب. لكنّ الإفراط فيها في وقتٍ واحد، خصوصاً عندما تكون في حالة سيّئة أو لم تمارس أي تمارين منذ فترة طويلة، يمكن أن يضع ضغطاً إضافياً على قلبك، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يؤدي العمل الجاد والسريع جداً إلى زيادة خطر الإصابة بنوبةٍ قلبية، لذا ابدأ ببطء.
 
إضافة الكثير من الملح
قد يؤدي رشّ الملح الزائد في الأطباق إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. حتى الأطعمة المصنّعة والسريعة يمكن أن تُعرّضك لخطر الإصابة بمشكلات القلب على أنواعها. كما أنّ تناول أكثر من 5 غ من الملح في طعامك يمكن أن يُعرّضك أيضاً لخطر المشكلات الصحّية الأخرى.
 
عدم استخدام خيط الأسنان
يؤدي عدم غسل الأسنان إلى مشكلات مثل التهاب اللثة وتسوّس الأسنان، وقد تفسح المجال أيضاً لأمراض القلب والكِلى. وجدت دراسة نُشرت في مجلة أبحاث أمراض اللثة، أنّ الأشخاص الذين يستخدمون الخيط بانتظام هم أقل عرضة للمُعاناة من مشكلات القلب، ذلك لأنّ البكتيريا التي تؤدي إلى مشكلات اللثة يمكنها أيضاً تعزيز الالتهاب في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. اللافت أنّ التنظيف بالخيط يساعد في إزالة البكتيريا المخفيّة من الفم.
 
الوحدة
يمكن أن تكون الوحدة سبباً لمشكلات الصحّة العقلية والجسدية. إنّ الأشخاص الذين يعيشون وحدهم وليست لديهم علاقات اجتماعية أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. يساعد قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء في تقليل مستوى التوتر وإضافة سنوات إلى حياتك. حتى تبنّي حيوان أليف يمكن أن يساهم في إضفاء البهجة على الحياة.
 
الجلوس طوال اليوم
بغضّ النظر عمّا إذا كانت وظيفتك تتطلّب منك الجلوس طوال اليوم في نفس المكان أو إذا كنت تحب قضاء اليوم بأكمله مستلقياً على الأريكة، فإنّ الجلوس طوال اليوم يمكن أن يُضاعف من خطر الإصابة بقصور القلب. ووفق دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، فإنّ الأشخاص الذين لا يتحرّكون بشكلٍ كافٍ أو يميلون إلى الجلوس لمدة 5 ساعات أو أكثر كل يوم، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. للحفاظ على صحّة القلب، يوصى بالمشي لمدة 5 دقائق كل ساعة.
 
العلاقة غير السعيدة
تبيّن أيضاً أنّ العيش في علاقة سامّة أو غير سعيدة، يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بأمراض القلب. إنّ هذا الأمر يزيد من مستوى التوتر ويجعلك تنغمس في عادات الأكل غير الصحّية، ليؤدي في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. أمّا العلاقة السعيدة والقائمة على الرضا، فتحافظ على صحّة الشخص العقلية والجسدية وتزيد من طول العمر.
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