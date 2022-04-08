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لترطيب وتنشيط الجسم.. هذا أفضل سحور في رمضان

8
APRIL
2022
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لا اختلاف على أهمية وجبة السحور، حتي يتسنى للصائم مواصلة صيامه بنشاط وحيوية في اليوم التالي. إلا أن الاختلاف يكون على نوعية الأطعمة التي يتم تناولها في هذه الوجبة. فبعض الأطعمة قد تصيب الصائم بالعطش بحرقة المعدة أو بالخمول. إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا خلاف عليها، بحسب خبراء التغذية، في فوائدها الصحية.
 
والشوفان من تلك الأطعمة، فله العديد من الفوائد الصحية التي يستفيد منها الجسم، فيُنصح بجعله من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور.
 
وعلى ذمة تقرير نشره موقع "news24"، فإن الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والمعادن والفيتامينات المهمة للجسم، وأيضا مضادات الأكسدة، ولذا فتناوله يعد من العادات الغذائية الرائعة للجسم.
 
وللحصول على هذه الفوائد الصحية، يمكنك تناول طبق الشوفان المضاف إليه الحليب والفواكه والمكسرات، فهذا الطبق يعتبر قيمة غذائية عالية غنية بالبروتين والكالسيوم والألياف، كما أنه يمد الجسم بكل العناصر الغذائية التي فقدها خلال ساعات الصيام.
 
وبعيداً عن الشهر الفضيل.. فمن الفوائد الذهبية للشوفان:
 
* تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.
 
* تنظيم نسبة الكوليسترول في الجسم، والحد من ارتفاعه.
 
* يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون، نظراً لفوائده العديدة للمعدة والجهاز الهضمي.
 
* الشوفان منخفض السعرات الحرارية مما يجعله من الأطعمة الرائعة التي تساهم في فقدان الوزن الزائد.
 
* حماية الجسم من الإصابة بالأمراض، لأنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي.
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