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خبراء تغذية: هذه الأطعمة تؤدي إلى الخمول

7
APRIL
2022
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نشعر في بعض الأحيان بخمول مفاجئ بالجسم بعد تناول وجبة ما، ويرجع البعض سبب هذا الخمول إلى كثرة تناول الطعام، خبراء التغذية أوضحوا بأن نوع الغذاء وليس الكم هو الذي يسبب الخمول.  
 
وحدد خبراء التغذية في مقالة نشرها موقع Eat This,Not That أسوأ الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الخمول، الذي يمكن أن يسبب عائقا في حياتنا اليومية:
 
المشروبات الغازية
توضح خبيرة المجلس الطبي الدكتورة ليزا يونغ أن المشروبات السكرية مثل الصودا تسبب ارتفاعا فوريا في مستويات السكر في الدم، يتبعها انخفاض سريع،  وتؤثر تقلبات السكر في الدم على مستويات الطاقة في الجسم، وتضيف يونغ بأن السكر النقي مثل الصودا يرتبط أيضا بالالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى التعب، وتوصي يونغ بمحاولة  استبدال المشروبات الغازية المحلات بالسكر، بالماء او المياه الغازية.
 
السكريات
تقول Lauren Manaker مؤلفة كتاب The First Time Mom's Pregnancy Cookbook :"إن الاستهلاك العالي للسكر يمنع إنتاج الأوريكسين - وهي مادة كيميائية في دماغك تحفز الشعور باليقظة، لذلك ، كلما زادت كمية السكر التي تتناولها، كلما شعرت بالنعاس إنه يتعارض مع الهدف المتصور لإبقائك نشيطا بالفعل".
 
الحبوب المكررة
الحبوب المكررة هي الحبوب المخصبة أوالحبوب التي تم استبدال بعض عناصرها الغذائية أثناء المعالجة.
 
وفقا لمايو كلينيك، تعمل الحبوب الكاملة كمصدر أفضل للألياف والعناصر الغذائية الهامة الأخرى، مثل فيتامينات ب والحديد وحمض الفوليك والسيلينيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
 
وبحسب الخبيرة يونغ  فإن الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء يمكن أن تسهم في انخفاض مستويات الطاقة، وتضيف يونغ  "يتم هضمها بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع (ومن ثم انخفاض سريع) في مستويات السكر في الدم، وعندما ينخفض سكر الدم في النهاية، تستنفد مستويات الطاقة لديك".
 
 الدجاج المقلي
يمنح تناول الدجاج المقلي الشعور بالراحلة للحظة الأولى، ولكن،  بحسب الخبراء وعلى غرار الأطعمة المقلية الأخرى، بسبب كثرة الشحوم و الإضافات الصناعية، فهي ليست على رأس القائمة الصحية.
 
 تقول الخبيرة ماناكير :"في حين أن هذا الطبق لذيذ بالتأكيد  فإن تناوله يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالخمول بعد الاستمتاع بالوجبة لأن الأطعمة المقلية، مثل الدجاج المقلي، يمكن أن تكون صعبة الهضم وتميل إلى أن تكون طعاما" ثقيلًا "، ومزيج الدهون والملح المستخدم في صنع هذا الطبق يمكن أن يتسبب في شعور الشخص بالثقل وعدم الشعور بالسعادة".
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