5 تمارين رياضية يمكن ممارستها أثناء الصيام بأمان.. تعرف عليها

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على الرغم من تقليل تناول الطعام أثناء الصيام، تظل ممارسة الرياضة ضرورية. وبحسب ما نشرته النسخة الإنجليزية لموقع TEMPO مقتبسًا عن Healthline، فإن ممارسة الرياضة أثناء الصيام تؤثر على الكيمياء الحيوية للعضلات والتمثيل الغذائي، بما يسهم في تثبيت مستويات السكر في الدم.

إن ممارسة الرياضة أثناء الصيام تحرق الكربوهيدرات المخزنة أو المعروفة باسم "غلايكوجين"، وبالتالي فإنه بحسب ما ذكرته خبيرة التغذية تشيلسي أمينغوال "تكون هناك طاقة أقل ولا تتوافر القدرة على ممارسة التمارين الجادة"، لأنه وفقًا لما نشره موقع Medical News Today، ربما تتسبب ممارسة الرياضية أثناء الصيام في حدوث دوار بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.

ولهذا السبب ينصح الخبراء البعض بتجنب ممارسة بعض أنواع الرياضات التي تستنزف الطاقة مثل رفع الأثقال والكرة الطائرة وكرة القدم أثناء الصيام. وفي الوقت نفسه، يوصي الخبراء بممارسة رياضات منخفضة الكثافة كما يلي:

1. ركوب الدراجات

تنصح خبير التغذية كواتاي كارتنيغارا بركوب الدراجات قبل الإفطار لمدة 45 دقيقة لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن، إذ يمكن حرق حوالي 300 سعرة حرارية في الساعة.

2. الركض

إن ممارسة رياضة الجري بوتيرة سهلة في فترة ما بعد الظهر قبل الإفطار لمدة 30 دقيقة يحرق ما يصل إلى 210 سعرة حرارية. ولكن يؤكد الخبراء على ضرورة الالتزام بإيقاع مريح أثناء الركض وتجنب الجري تحت أشعة الشمس الساطعة للوقاية من الإصابة بالجفاف.

3. المشي السريع

يمكن الحفاظ على توازن الجسم أثناء الصيام من خلال ممارسة رياضة المشي السريع لمدة 30 دقيقة.

4. اليوغا

تتم ممارسة اليوغا بوتيرة بطيئة لأنها تركز على الثبات الطويل والسكون والتنفس العميق للحفاظ على لياقة الجسم. ولا تتطلب ممارسة تمرينات اليوغا الخروج إلى أماكن مفتوحة أو الذهاب إلى نادي أو صالة رياضية.

5. بيلاتيس

إن تمرينات البيلاتيس هي عبارة عن ممارسة بدنية منخفض الشدة تركز على الحركات لتقوية الجسم. يمكن أن تسهم ممارسة تمرينات البيلاتيس لمدة ساعة واحدة فقط في حرق 200 سعرة حرارية.