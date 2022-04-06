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عادات غذائية خاطئة ينبغي تجنبها مع الصيام

6
APRIL
2022
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يرتكب الصائمون خلال شهر رمضان عددا من الأخطاء المتصلة بالعادات الغذائية، الأمر الذي يسبب لهم مشكلات تؤثر على صحتهم.
 
وعن الأخطاء الغذائية في شهر رمضان، حذر الدكتور طارق البليلي استشاري الباطنة والغدة الصماء والسكر والتغذية العلاجية من مجموعة من العادات التي يمارسها الصائمون خلال فترة الإفطار، قائلا: "البداية من السحور الذي يجب الابتعاد فيه عن الأطعمة المليئة بالأملاح، والتركيز على الأطعمة الغنية بالمياه والتي تساعد الجسم في فترة الصيام".
 
وأضاف البليلي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "يمنع تناول المياه قبيل بدء الصيام، وبالتحديد في الساعة الأخيرة قبيل الفجر، لأن أضرارها أكثر من نفعها، حيث يقوم الجسم بالتخلص منها سريعا بجانب تسببه بضغط على مجموعة من الأجهزة نظرا للمياه الزائدة. الأفضل هو تناول المياه خلال فترة الإفطار وعلى أكثر من مرة".
 
وأوضح استشاري التغذية العلاجية أنه: "يجب تناول خلال ساعات الإفطار الفاكهة الغنية بالماء والعناصر المفيدة للجسم كالتفاح والبطيخ والشمام، بجانب العصائر الطبيعية، والابتعاد عن أي عصائر مصنعة والمشروبات الغازية".
 
وأكد البليلي أنه "من العادات الخاطئة التي يقع فيها الصائمون تناول الماء البارد على الإفطار مباشرة وعلى معدة خاوية، لأنها تقوم بعمل انقباض للأوعية الدموية التي تصل للمعدة، وتسبب تقلصات لها آثار سلبية على الهضم وتهيّج الحموضة".
 
الابتعاد عن المخللات والدهون
 
ويقدم الدكتور أحمد عبد العزيز استشاري التغذية العلاجية بكلية طب القصر العيني مجموعة من النصائح للصيام الآمن قائلا: "الإكثار من الخضروات والفاكهة على حساب المخللات التي تعد من الأمور التي يجب الابتعاد عنها، ويجب توعية الأسر لتقليل تواجده على السفرة لأن له مخاطر كبيرة تصل لتكوين الحصوات".
 
وأشار عبد العزيز في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن: "الحلوى من العادات الخطيرة التي اعتاد عليها الصائمون في عدد كبير من الدول العربية، فكثرتها تسبب أزمات خطيرة وتقوم برفع نسبة السكر في الدم. يفضل أن يكون تناول الحلوى مقتصرا على قطعة صغيرة كل يومين، بشرط أن يتم صنعها في المنزل بعسل النحل الطبيعي، والابتعاد عن السكريات المصنعة".
 
وتابع استشاري التغذية العلاجية قائلا: "يجب الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والدسمة خلال فترة الصيام أو أن يتم تقليل نسبتها إذا أراد الصائم تناولها، مع استشارة الطبيب المختص بشكل دائم، وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة".
 
وعن خطورة الأغذية الغنية بالتوابل، أوضح عبد العزيز: "تسبب عدم انتظام ضربات القلب. الأطعمة التي تم تقلى في الزيت على درجة حرارة مرتفعة، تسبب أيضا الشعور بالتخمة".
 
وأنهى استشاري التغذية العلاجية نصائحه قائلا: "يجب عدم إهمال وجبة السحور، مع مراعاة أن يكون الطعام الذي نتناوله يحتوي على كربوهيدرات بنسبة 65 في المئة تقريبا، والبروتين 20 في المئة، والدهون 10 في المئة، والباقي من الخضروات والفاكهة".
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