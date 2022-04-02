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لمنع تلفها.. إليك حيلاً بسيطة تحفظ الخضار فترة أطول

2
APRIL
2022
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نواجه الكثير من المشاكل في تخزين الخضار والفواكه خصوصاً في موسم الصيف، ففي غضون أيام قليلة، تبدأ الخضار بالتعفن، مما يضطرنا لرميها.

ويحضر معظم الناس أثناء التسوق كمية من الخضار والفواكه تكفي لمدة أسبوع دفعة واحدة ويخزنونها في المنزل، لكن الحرارة قد تتسبب في تلفها، إلا أن بعض الحيل البسيطة قد تنفع في منع ذلك، وفق موقع abplive.

الخضار الورقية
ونبدأ من الخضار الورقية مثل الخس والبقدونس والسبانخ، حيث يمكن تغطيتها باستخدام مناديل ورقية أو لفافة المطبخ قبل تخزينها في الثلاجة.

وعند تغطيتها بورق المناديل أو لفافة المطبخ، يمكن تغليفها بلفافة بلاستيكية حتى لا تخرج رطوبتها. ومن خلال القيام بذلك، ستبقى الخضار الورقية الخضراء طازجة لفترة طويلة.

البصل والثوم
إلى ذلك، يمكن تخزين البصل والثوم لفترة طويلة، عبر تخزينها في علبة من الخيزران جيدة التهوية، لحمايتها من الشمس، وبهذه الطريقة سيتم حفظها لفترة طويلة ولن تنبت.

الطماطم
ومن الشائع جداً أن تفسد الطماطم بسرعة كبيرة، ولحفظها نقوم بتخزينها في الثلاجة ولكن ذلك ليس آمناً لفترة طويلة.

ففي هذه الحالة، يمكن حفظها بعد تقطيعها إلى شرائح، ثم تخزينها في وعاء بزيت الزيتون، وفي هذه الحالة ستبقى صالحة للاستهلاك لفترة طويلة.

البطاطس والتفاح
أما في ما يخص البطاطس والتفاح، فيمكن تخزينها في أكياس أو سلال جيدة التهوية. وحفظها في مكان بارد وجاف.

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