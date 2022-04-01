انتبه جيداً.. مواد خطيرة جداً في أغلفة الوجبات السريعة

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كشف تحقيق جديد معلومات مخيفة وصادمة حول وجود مواد كيميائية يحتمل أن تكون خطرة في العديد من أغلفة الطعام الشائعة الاستخدام خصوصاً تلك المستخدمة في الوجبات السريعة.

فقد أوضح تحقيق أجراه موقع Consumer Report على أكثر من 100 منتج للوجبات السريعة، وجود معدلات مثيرة للقلق من المواد الكيميائية المعروفة باسم (PFAS) في أغلفة الطعام.

وتوصل التحقيق إلى أن المادة الكيميائية موجودة في العديد من أنواع التعبئة والتغليف، مثل عبوات مطاعم الوجبات السريعة ومحلات البقالة، بحسب ما نقل موقع LocalSYR الأميركي.

لا تتحلل

وترتبط PFAS المعروفة أيضاً باسم "المواد الكيميائية إلى الأبد"، لأنها لا تتحلل في مكبات القمامة، بمشكلات صحية خطيرة مثل زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وانخفاض المناعة، وتلف الكبد.

إلى ذلك، كشفت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يأكلون بانتظام في الخارج وجبات سريعة، قد يكون لديهم بالفعل مستويات أعلى من PFAS في دمائهم.

نصائح مهمة

وتحتوي الأكياس الورقية وأوعية الألياف المقولبة والأطباق ذات الاستخدام الفردي على أعلى مستويات PFAS في المتوسط من جميع عبوات المواد الغذائية التي تم اختبارها.

في حين أن حاويات وصواني الورق كانت تحتوي على بعض من أدنى المستويات، وفق التحقيق.

وأوصى موقع Consumer Report بتقليل تناول الطعام الجاهز من عبوته عندما يمكنك ذلك، وألا يعاد تسخينه في العبوة.