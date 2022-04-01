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إياك أن ترميها.. فوائد غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

1
APRIL
2022
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يعد الشاي من المشروبات التي يصعب الاستغناء عنها، فهو أساسي في وجبة الفطور بالنسبة للكثيرين، بينما يفضل البعض تناوله بعد وجبة الغذاء أو مساء.
 
ورغم اختلاف الموعد المفضل لتناوله، إلا أن لأكياس الشاي المستعملة فوائد غير متوقعة. لذا إياك أن ترميها!
 
فإذا تم دفنها داخل حديقة منزلك، يمكن لهذه الأكياس أن يكون لها فوائد كثيرة، بحسب تقرير لموقع "تيبس آند تريكس".
 
وأوضح التقرير أنه بعد معرفة ذلك سيحرص غالبية الناس على الاستفادة منها، لافتاً إلى أن دفن أكياس الشاي المستعملة في التربة يكون له آثار إيجابية تزيد من كفاءتها في الزراعة، خاصة إذا كانت بعض الشتلات لا تنبت بها.
 
كما تمثل مكونات الشاي المستعملة مصدر تغذية إضافي للنباتات لأن مكوناتها تجعل تأثيرها يشبه تأثير الأسمدة الطبيعية للأرض.
 
كذلك تساهم ألياف نباتات "الأباكا"، التي يتم صناعة أكياس الشاي منها، في توفير بيئة صحية للنباتات عندما تتحلل في التربة المحيطة بها.
 
فيما تساهم رائحة مكونات أكياس الشاي المستعملة عندما تختلط بالتربة في إبعاد الكائنات الضارة للنبات.
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