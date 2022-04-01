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ألمانيا.. توصية بجرعة معززة من لقاح "آر إن إيه المرسال"

1
APRIL
2022
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أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للقاحات في ألمانيا بجرعة معززة من لقاح "آر إن إيه المرسال"، للأشخاص الذين تلقوا جرعة كاملة من لقاحات كوفيد-19 الصينية والهندية والروسية التي لم تحصل على الموافقة حاليا للاستخدام في الاتحاد الأوروبي.
 
وقالت اللجنة، في مسودة توصية الخميس، إن الإرشادات الجديدة تشمل الأشخاص الذين حصلوا على جرعات كاملة وأخرى معززة من لقاحات سينوفاك وسينوفارم الصينيين، وكوفاكسين الهندي، وسبوتنيك في الروسي.
 
وأشارت اللجنة إلى ضرورة الحصول على الجرعة المعززة الجديدة بعد ثلاثة أشهر على الأقل من التطعيم السابق.
 
وأوضحت اللجنة الألمانية أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاحات الأربعة يجب أن يبدؤوا جرعات تطعيم جديدة.
 
وأضافت أن متلقي اللقاحات الأخرى التي لم يوافق عليها الاتحاد الأوروبي يجب أن يبدؤوا بشكل عام سلسلة جديدة بلقاح وافقت عليه السلطات الأوروبية.
 
ويعتقد العلماء أن خلط اللقاحات ومطابقتها يؤدي إلى استجابة مناعية أفضل.
 
وأظهرت لقاحات "آر إن إيه المرسال" أنها الأفضل في الحماية من المتحورات الأحدث مثل أوميكرون.
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