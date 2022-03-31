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عربي21- نشر موقع "فيتنيس ديرغيسي" التركي، تقريرا، كشف فيه عن فوائد "فيتامين يو"، والذي يجهل أغلبية الأشخاص حول العالم ماهيته.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن "العلماء اكتشفوا هذا الفيتامين لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي من خلال تحليل عصير الملفوف"، مشيرا إلى أنه "مصنف علميا باعتباره أحد مشتقات الأحماض الأمينية للميثيونين وليس فيتامينا".

ونوه إلى أن "فيتامين يو"، هو من أقوى الفيتامينات التي تساعد على علاج قرحة المعدة والاضطرابات الهضمية الأخرى.

وأضاف: "يحتوي الملفوف الأحمر والأبيض والبروكلي وكرنب بروكسل على مستويات عالية من الفيتامين يو، كما أن أوراق نبات القشطة الشائكة (نبات ينمو في المناطق الاستوائية) غنية بالفيتامين".

وذكر أن "الفيتامين يو" معروف بفوائده في علاج قرحة المعدة ومختلف اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون والتهاب المعدة، وتنظيم حركة الأمعاء وتقوية جهاز المناعة.

ويوصي الخبراء، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة، بتناول الملفوف للتخفيف من الآلام.

كما أثبتت الدراسات أن الفيتامين يو يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

وأظهرت دراسة استمرت 8 أسابيع، أن الأشخاص الذين تناولوا 1.5 غرام من الفيتامين يو، انخفضت لديهم مستويات الكوليسترول بنسبة 10 بالمئة.

وأضاف الموقع في مقاله الذي كتبته "ميرفي كاراتشيل"، أن الفيتامين يو يسرّع التئام الجروح، مشيرا إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أكدت أيضا أنه يساعد في علاج حروق الشمس، لذلك يعمل مصنعو مستحضرات التجميل على إنتاج كريمات تحتوي على هذا المركب.

الآثار الجانبية للفيتامين يو

إذا كنت ترغب في تناول "الفيتامين يو"، فإن أفضل طريقة للحصول عليه هي الغذاء، علما بأنه لا يوجد حتى الآن مكمّل غذائي له ولا يوجد الكثير من المعلومات حول أضراره.

ووفقا للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، قد يؤدي التلامس المباشر لهذا الفيتامين مع العين والجلد إلى حدوث تهيج، لذلك يجب الانتباه للكمية المستخدمة منه في منتجات العناية بالبشرة.

نصائح هامة

يعتبر تناول الملفوف والبروكلي وكرنب بروكسل آمنا أثناء الحمل والرضاعة، وإذا كنت ترغب في الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين عبر الطعام، فهناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها عند شراء هذه الخضار مثل اللون والحجم.

ويجب شراء وتناول النوع الذي يكون لونه أبيض أو أصفر أو أخضر، وكلما كان حجم حبة الملفوف أكبر وأكثر بياضا احتوى على نسبة أعلى من الفيتامين يو.

وإذا كنت تعاني من نقص في الفيتامينات والمعادن، فيجب عليك استخدام المكملات الغذائية تحت إشراف أخصائي، حتى لا تتلقى جرعة مفرطة تضر بصحتك.