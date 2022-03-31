living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعرف على الفوائد المذهلة لـ"فيتامين يو"

31
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي21- نشر موقع "فيتنيس ديرغيسي" التركي، تقريرا، كشف فيه عن فوائد "فيتامين يو"، والذي يجهل أغلبية الأشخاص حول العالم ماهيته.
 
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن "العلماء اكتشفوا هذا الفيتامين لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي من خلال تحليل عصير الملفوف"، مشيرا إلى أنه "مصنف علميا باعتباره أحد مشتقات الأحماض الأمينية للميثيونين وليس فيتامينا". 
 
ونوه إلى أن "فيتامين يو"، هو من أقوى الفيتامينات التي تساعد على علاج قرحة المعدة والاضطرابات الهضمية الأخرى.
 
وأضاف: "يحتوي الملفوف الأحمر والأبيض والبروكلي وكرنب بروكسل على مستويات عالية من الفيتامين يو، كما أن أوراق نبات القشطة الشائكة (نبات ينمو في المناطق الاستوائية) غنية بالفيتامين".
 
وذكر أن "الفيتامين يو" معروف بفوائده في علاج قرحة المعدة ومختلف اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون والتهاب المعدة، وتنظيم حركة الأمعاء وتقوية جهاز المناعة.
 
ويوصي الخبراء، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة، بتناول الملفوف للتخفيف من الآلام.
 
كما أثبتت الدراسات أن الفيتامين يو يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. 
 
وأظهرت دراسة استمرت 8 أسابيع، أن الأشخاص الذين تناولوا 1.5 غرام من الفيتامين يو، انخفضت لديهم مستويات الكوليسترول بنسبة 10 بالمئة.
 
وأضاف الموقع في مقاله الذي كتبته "ميرفي كاراتشيل"، أن الفيتامين يو يسرّع التئام الجروح، مشيرا إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أكدت أيضا أنه يساعد في علاج حروق الشمس، لذلك يعمل مصنعو مستحضرات التجميل على إنتاج كريمات تحتوي على هذا المركب. 
 
الآثار الجانبية للفيتامين يو
 
إذا كنت ترغب في تناول "الفيتامين يو"، فإن أفضل طريقة للحصول عليه هي الغذاء، علما بأنه لا يوجد حتى الآن مكمّل غذائي له ولا يوجد الكثير من المعلومات حول أضراره. 
 
ووفقا للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، قد يؤدي التلامس المباشر لهذا الفيتامين مع العين والجلد إلى حدوث تهيج، لذلك يجب الانتباه للكمية المستخدمة منه في منتجات العناية بالبشرة.
 
نصائح هامة
 
يعتبر تناول الملفوف والبروكلي وكرنب بروكسل آمنا أثناء الحمل والرضاعة، وإذا كنت ترغب في الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين عبر الطعام، فهناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها عند شراء هذه الخضار مثل اللون والحجم. 
 
ويجب شراء وتناول النوع الذي يكون لونه أبيض أو أصفر أو أخضر، وكلما كان حجم حبة الملفوف أكبر وأكثر بياضا احتوى على نسبة أعلى من الفيتامين يو. 
 
وإذا كنت تعاني من نقص في الفيتامينات والمعادن، فيجب عليك استخدام المكملات الغذائية تحت إشراف أخصائي، حتى لا تتلقى جرعة مفرطة تضر بصحتك.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout