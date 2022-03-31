مادة غذائية تخفّض فعالية منظومة المناعة عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"

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كشفت الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، عن المادة الغذائية التي يجب على المصابين بمتحور "أوميكرون" التخلي عن تناولها، لأنها تخفض من فعالية منظومة المناعة.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد ينخفض، بيد أن متحور "أوميكرون" لا يزال يشكل خطورة. لذلك يجب على مرضى "كوفيد-19" الاهتمام بنظامهم الغذائي. ومن أجل التعافي السريع والتام، عليهم الامتناع مؤقتا عن تناول الأطعمة المحلاة بما فيها الآيس كريم.

وتقول، "الآيس كريم، مادة حلوة ودسمة. بالطبع لا تسبب برودتها التهابات إضافية، ولكن السكر يحبط فعالية منظومة المناعة، ما يؤخر الشفاء من المرض. والآيس كريم يحتوي على السكر الذي يختلف عن السكر الموجود في الفواكه المفيد للجسم، كما أن الفواكه تحتوي على فيتامينات وألياف غذائية ضرورية لصحة الجسم. أما السكر الموجود في الآيس كريم، فيمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، ما يؤثر في فعالية منظومة المناعة. لذلك لا أوصي بتناول الآيس كريم عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"، ويمكن في فترة النقاهة تناول القليل من الحلوى أحيانا وليس يوميا".

وتضيف، "يجب أن تكون التغذية خفيفة ولكن في نفس الوقت ذات سعرات حرارية ومغذية. ويجب أن يحتوي الطعام على خضروات مسلوقة ومواد محتوية على البروتينات مثل البيض وجبن القريشة واللحوم والأسماك. ويفضل أن يكون اللحم مفروما لتسهيل عملية الهضم، دون إهدار طاقة إضافية لهضمه، ما يمنح الجسم القوة اللازمة لمكافحة العدوى".