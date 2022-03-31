فائدة ذهبية من تناول الأفوكادو.. والمطلوب كمية محددة

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خلص بحث جديد إلى أن تناول حصتين أو أكثر من الأفوكادو أسبوعيا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة الخمس.

وتابع البحث، الذي نشر في دورية جمعية القلب الأميركية، النظام الغذائي لنحو 68 ألف امرأة و41 ألف رجل، مرة كل أربع سنوات على مدار 30 عاما.

وخلال مدة الدراسة، جرى تسجيل 9185 نوبة قلبية، و5290 سكتة دماغية.

وحدد الباحثون وجود صلة بين تناول الأشخاص للدهون الصحية وصحة القلب، ووجدوا أن أولئك الذين أكلوا الأفوكادو بشكل متكرر قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21 بالمئة، مقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوه.

إضافة إلى ذلك، أظهر البحث أن استبدال نصف الحصة اليومية من السمن أو الزبدة أو البيض أو الزبادي أو الجبن أو اللحوم المصنعة بكمية مماثلة من الأفوكادو يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 16-22 بالمئة.

ويحتوي الأفوكادو على الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات، مثل فيتامين "سي" و"إي" و"كيه".

وقالت الدكتورة في جامعة هارفرد، لورينا باتشيكو، التي قادت البحث: "بحثنا يقدم دليلا إضافيا على أن تناول كمية من الدهون غير المشبعة من المصادر الطبيعية يمكن أن يحسّن من جودة النظام الغذائي، وهو مكون مهم في الوقاية من أمرض القلب والأوعية الدموية".