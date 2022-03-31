living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فائدة ذهبية من تناول الأفوكادو.. والمطلوب كمية محددة

31
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خلص بحث جديد إلى أن تناول حصتين أو أكثر من الأفوكادو أسبوعيا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة الخمس.
 
وتابع البحث، الذي نشر في دورية جمعية القلب الأميركية، النظام الغذائي لنحو 68 ألف امرأة و41 ألف رجل، مرة كل أربع سنوات على مدار 30 عاما.
 
وخلال مدة الدراسة، جرى تسجيل 9185 نوبة قلبية، و5290 سكتة دماغية.
 
وحدد الباحثون وجود صلة بين تناول الأشخاص للدهون الصحية وصحة القلب، ووجدوا أن أولئك الذين أكلوا الأفوكادو بشكل متكرر قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21 بالمئة، مقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوه.
 
إضافة إلى ذلك، أظهر البحث أن استبدال نصف الحصة اليومية من السمن أو الزبدة أو البيض أو الزبادي أو الجبن أو اللحوم المصنعة بكمية مماثلة من الأفوكادو يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 16-22 بالمئة.
 
ويحتوي الأفوكادو على الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات، مثل فيتامين "سي" و"إي" و"كيه".
 
وقالت الدكتورة في جامعة هارفرد، لورينا باتشيكو، التي قادت البحث: "بحثنا يقدم دليلا إضافيا على أن تناول كمية من الدهون غير المشبعة من المصادر الطبيعية يمكن أن يحسّن من جودة النظام الغذائي، وهو مكون مهم في الوقاية من أمرض القلب والأوعية الدموية".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout