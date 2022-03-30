الخلايا السرطانية تستخدم مجسات لاختراق الأنسجة السليمة

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اكتشف علماء جامعة كوبنهاغن الدنماركية، أن للخلايا السرطانية أقداما كاذبة للحركة.

وتشير مجلة Science Alert، إلى أن علماء جامعة كوبنهاغن، اكتشفوا أن الخلايا الحية تستخدم "مجسات" صغيرة للحركة تسمى أقدام كاذبة، لها أهمية في دراسة السرطان والأمراض العصبية وغيرها.

والأقدام الكاذبة، هي عبارة عن نتوءات خيطية من الغشاء الخارجي للخلية. وهذه الأقدام الكاذبة تقوم بدور المجسات أي بوظيفة حسية. فمثلا تساعد خلايا المناعة في التعرف على البكتيريا. وقد أثبت الباحثون في هذه الدراسة أن هذه المجسات يمكن أن تساهم بصورة مباشرة في الحركة والانحناء والتمدد والالتواء.

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة ملاقط بصرية ومجهرا متحد البؤر ، لمراقبة التواء "قضبان" بروتين الأكتين والموسين. واعتمادا على البيانات التي حصلوا عليها، صمموا نموذجًا فيزيائيًا، أظهر أن الحركة نشأت عفويا لأن جزيئات البروتين كانت محصورة في قنوات ضيقة داخل الأقدام الكاذبة.

وقد اكتشف الباحثون هذه الآلية في مجموعة متنوعة من الخلايا، من خلايا سرطان الثدي البشرية إلى خلايا الكلى الجنينية البشرية. لذلك يعتقد العلماء أن هذه الأقدام الكاذبة تجعل الخلايا السرطانية قادرة على اختراق الأنسجة السليمة وتشكيل بؤر ثانوية للورم.

وربما سيتمكن الباحثون في المستقبل من إيجاد طرق لمنع عمل الأقدام الكاذبة للخلايا السرطانية من أجل منع تكوين النقائل.