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طبيب روسي يوضّح سبب احتياج المصابين بمتحور "أوميكرون" للبرودة

30
MARCH
2022
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كشف الدكتور سيرغي بورياسيف، أخصائي الأمراض الصدرية السمات المميزة للسعال الذي يسببه متحور "أوميكرون"، وأوضح كيفية تخفيف حالة المريض.
  
ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن المصابين بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، يشكون عادة من السعال الذي يتميز بوجود التهاب نزفي.
 
ويقول، "السمة المميزة للسعال عند الإصابة بمتحور "أوميكرون" هي الالتهاب النزفي. أي أن الالتهاب في الغشاء المخاطي الذي يكون متوترا لذلك لا يجلب السعال الراحة للمريض. وهذا يعني أن السعال ليس بسبب البلغم كما هو معتاد، بل بالتهاب الغشاء المخاطي، لذلك يستمر السعال طويلا من دون أن يخفف حالة المريض. وفي حالة وجود البلغم، فإنه يكون قليلا وشفافا لا يحتوي على اللون الصنديدي المميز للبلغم".
 
ويضيف، "يمكن في هذه الحالة استخدام أدوية مضادة للالتهابات وكذلك الاستنشاق، وما شابه ذلك. المهم هو إزالة احتقان الغشاء المخاطي، لتخفيف تهيجه. وإن السعال الشديد لفترة طويلة يمكن أن يلحق الضرر حتى بالأضلاع، وهذه مشكلة معروفة".
 
ويشير الأخصائي، إلى أن الذين يعانون من السعال الناجم عن إصابتهم بمتحور "أوميكرون" يجب أن يتجنبوا الهواء الجاف، ومن الضروري أن تكون الغرفة مبردة.
 
ويقول، "يجب ترطيب الغشاء المخاطي لأنه متوتر وجاف. لذلك يجب تهوية الغرفة بين فترة وأخرى، كما يجب أن تكون حرارة الهواء في الغرفة غير مرتفعة وأن يكون الهواء رطبا".
روسيا اليوم
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