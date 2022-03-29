living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاكتئاب والانتحار.. ما الذي يفعله المرض الخطير بالإنسان؟

29
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نبهت دراستان طبيتان، مؤخرا، إلى أن الأشخاص الذين يكتشفون إصابتهم بمرض السرطان أو يعانون تبعاته، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ولإقدام على الانتحار، وهو أمر يستوجب الانتباه إلى الصحة النفسية لدى المرضى.
 
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فإن هاتين الدراستين اعتمدتا على عينات من ملايين الأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان.
 
وتقول الباحثة في علم الأعصاب بجامعة "ريجنسبورغ" في ألمانيا، سيليغر ريهم، إن تفادي الانتحار أمر ممكن "إذا تحدثنا عن هذا الأمر، في مرحلة مبكرة".
 
وكشفت إحدى الدارستين، أن احتمال الانتحار يصبح أعلى بنسبة 85 في المئة وسط مرضى السرطان، مقارنة بالأشخاص الأصحاء.
 
واعتمدت الدراسة التي شاركت فيها الباحثة ريهم، على مراجعة بيانات ضخمة وردت في 28 دراسة أخرى سابقة، شملت 22 مليون شخص من مرضى السرطان في العالم.
 
ما هو الفرق بين الحزن والاكتئاب؟
 
 
وأظهرت الدراسة تراجع الإقدام على الانتحار وسط المصابين ببعض السرطانات الأقل شراسة والأكثر قابلية للعلاج مثل سرطان الخصية والأورام الميلانية غير النقوية.
 
أما المصابون بسرطانات شديدة في المعدة والبنكرياس فكانوا من الأشخاص الأكثر إقداما على الانتحار من جراء مضاعفات المرض.
 
وأوردت الدراسة أن إقدام مرضى السرطان على الانتحار مرتفع على نحو ملحوظ في الولايات المتحدة، مقارنة بأوروبا أو آسيا وأستراليا.
 
ورجح الباحثون أن تكون التكلفة الباهظة للعلاج سببا من أسباب انتحار المرضى في الولايات المتحدة، لأن الشخص المصاب يختار عدم العلاج حتى يتفادى إرهاق كاهل أسرته بأعباء القروض.
 
وفي دراسة ثانية، قامت الباحثة المختصة في الإعلاميات بجامعة لندن إلى جانب زملائها، بوضع قاعدة بيانات ضخمة اعتمدت على 460 ألف شخص ممن أصيبوا بأنواع مختلفة من السرطان في بريطانيا بين 1998 و2020.
 
وأوردت الدراسة أن 5 في المئة ممن تم تشخيص مرض السرطان لديهم أصيبوا بالاكتئاب، كما أصيبت نسبة مماثلة بالقلق، بينما أقدم 1 في المئة ممن اكتشفوا المرض على إلحاق أذى بأنفسهم.
 
وذكرت الدراسة أن من اكتشفوا إصابتهم بسرطانات شرسة في الدماغ والبروستات كانوا أكثر عرضة لأن يؤذوا أنفسهم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout