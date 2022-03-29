لماذا يعتبر لقاح الحمى الصفراء إلزاميًا قبل السفر إلى أفريقيا؟ (د. حنينا أبي نادر)

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يمكن أن يتراوح هذا المرض من مرض عديم الأعراض إلى مرض يهدد الحياة. وقد يسبب أيضًا نزيف واختلال وظائف الكبد. يتم العلاج إما بواسطة إنعاش السوائل وإما بطريقة أكثر تعقيدًا عبر التخثر المنتشر داخل الأوعية.

يمنح لقاح الحمى الصفراء (Yellow Fever Vaccine) المتوافر حاليًا تقريبًا مناعة طول العمر لــ95% من المرضى.

ينصح بأخذ اللقاح قبل 10 أيام من موعد السفر كما بأخذ جرعة معززة خلال 10 سنوات. وفي كل الأحوال، تبقى الوقاية والتحصين باللقاح الوسيلة الأنجع للحد من الإصابة بهذا المرض وانتشاره. حيث صدق "الوقاية خير من قنطار علاج".

من الصعب الحصول على اللقاح هذه الأيام في لبنان إلا أنه متوافر عبر واتس اب على الرقم 877878/71.